Orangutani v zoo v Miami používají iPady ke komunikaci

Park Jungle Island v Miami je jednou ze zoologických zahrad, které experimentují s počítači a opy. Šest místních orangutanů dostalo k vyzkoušení iPady coby prostředek komunikace a součást programu stimulujícího mentální schopnosti. Linda Jacobsová, která na program dohlíží, doufá, že tato zařízení nakonec pomohou překlenout propast mezi lidmi a těmito ohroženými savci.

"Ti mladí se na ně chytli. Rozumí tomu," řekla Jacobsová agentuře AP. "Ale dva nejstarší nemají zájem. Myslím, že si říkají: 'Poradil jsem si v tomhle světě dost dobře bez těchhle komunikačních věcí a těch iPadů a počítač nepotřebuju'," dodala.

Jacobsová nechala orangutany používat iPady minulé léto poté, co se dozvěděla o experimentech s iPady a delfíny. Jejich software byl původně navržen pro lidi trpící autismem a na obrazovce jsou obrázky různých předmětů. Když cvičitel jmenuje některý z nich, orangutan stiskne odpovídající ikonu.

Znaková řeč a primáti

Tato zařízení se stala velkým obohacením programů, které Jungle Island s orangutany už dlouho provozuje. Ošetřovatelé tu například používají znakovou řeč, aby se svými svěřenci mohli komunikovat. S pomocí gestikulace rukou dokážou lidoopi odpovídat na jednoduché otázky a vyjádřit, co si přejí nebo co potřebují. Umějí také identifikovat jednotlivé části těla, což jejich ošetřovatelům usnadňuje péči o ně. "Pokud se některý z nich necítí dobře, okamžitě se to dozvíme," řekla Jacobsová.

Zatímco ona sama a další ošetřovatelé už navázali se svými svěřenci pevné pouto, iPady a další druhy dotykových zařízení poskytují příležitost ke komunikaci i lidem, kteří nejsou cvičení ve znakové řeči. "Je to jako úžasný most, s jehož pomocí je mohou ocenit i další lidé," dodala. Orangutani jsou podle ní nesmírně inteligentní, ale jejich hranice vymezuje fyzická nezpůsobilost k řeči. "Jsou svým způsobem uvěznění ve svých tělech. Mají potřebnou inteligenci ke komunikaci, ale nemají pro ni to správné vybavení, protože nemají hrtan ani hlasivky. Takže tohle nám poskytuje možnost zjistit, co vědí, jaké jsou jejich schopnosti a co by chtěli mít," vysvětlila Jacobsová.

Také vědkyně a ochránkyně přírody Birute Mary Galdikasová, zakladatelka nadace Orangutan Foundation International, je přesvědčená, že orangutani patří mezi nejinteligentnější zvířata vůbec. Ve volné přírodě, kde je studovala více než čtyři desetiletí, běžně používají předměty, aby se poškrábali či odehnali hmyz a staví si jednoduché přístřešky. V zajetí pak prokázali pozoruhodné kreativní myšlení, zvláště pak ve schopnosti utíkat z klecí a oplocených výběhů.

FOTO: Orangutan Outreach