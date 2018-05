Planeta s lávovým mořem je od Země jen 33 světelných let

V poslední době se s nově objevenými exoplanetami roztrhl pytel. Teď se podařilo najít jednu, která je od Země opravdu jen kousíček – pochopitelně pokud uvažujeme v kosmických rozměrech.

Podívejte se, jak planeta podle animace NASA vypadá:

Objevil ji americký astronom Kevin Stevenson, který pracuje pro Jet Propulsion Lab provozovávanou NASA. Je důkazem, že stále lepší technické vybavení nám umožňuje nalézat i „normálně“ velké planety, nejen ty obří plynové. UCF-1.01 je nejbližší planetou, jež je menší než naše Země. Stevensonův tým pro to využil Spitzerův dalekohled.

Nebýt náhody…

Příběh objevu dokazuje, jak velkou roli hraje i v podmínkách současné vědy náhoda. Stevenson původně pozoroval planetu v soustavě GJ 436, když si všimnul, že je něco špatně. Zdálo se, jako by pozoroval ještě nějaké jiné těleso. Po zpřesnění se tým zaradoval – zjevně byla v hledáčku jejich dalekohledu planeta. A ne ledasjaká… Astronomové zveřejnili svá pozorování v odborném časopise Astrophysics Journal.

Podle nich měří pozorovaná planeta v poloměru 8 400 kilometrů – tedy asi dvě třetiny zemského průměru. Obíhá v těsné blízkosti kolem své hvězdy typu červený trpaslík. Protože je její oběžná dráha pouhých 2 691 306 kilometrů, má planeta velmi podivné vlastnosti. Tak například rok zde trvá pouhý pozemský den a čtvrt. Také povrch planety je díky tomu extrémně žhavý – je zahřátý asi na 600 stupňů Celsia. Podle NASA by to mohlo znamenat, že je celý pokrytý žhavým magmatem.

Omyly ve vědě: Zmizela obrovská planeta. A byla to vůbec planeta?

Ve stejném časopise astronomové NASA naznačují, že by se ve stejném systémy mohly nacházet ještě dvě další planety, ale nemají pro to zatím přímé důkazy. Bude tedy potřeba ještě dalšího výzkumu, jenž by to spolehlivě doložil. Výjimečnost a vzácnost tohoto objevu vynikne, když připomeneme, že z 1 800 slunečních soustav s potenciálními planetami jich mají vlastní oběžnici menší než Země jen tři.

