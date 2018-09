Ropa vládne světu i našim domovům. Podívejte se, co všechno se z ní vyrábí

Arktida ukrývá 90 miliard nevyužitých barelů ropy. Zjistil to americký geologický průzkum před několika lety. To je stejné množství, které tvoří celé známé ruské rezervy. A co víc, oblast obsahuje dokonce třikrát víc zemního plynu. Těžba ale v Arktidě vyvolává kontroverze kvůli dopadům na životní prostředí.

Zásoby ropy nejsou nevyčerpatelné a jen málokdo si dokáže skutečně představit, co se stane, až jednou dojde (více o světových zásobách ropy čtěte zde).

Kde se vlastně ropa vzala?

Vznik ropy vysvětlují dvě teorie, které si ale vzájemně odporují – anorganická a organická. První teorii, anorganickou, už předpovídal Mendělejev. Podle něj vznikla působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů, když se vyskytovaly blízko povrchu Země. Druhý, organický, původ uznává většina vědců. Tato teze předpokládá, že ropa vznikla rozkladem z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků. Ty se teplem a tlakem přeměnily na kerogen, později na živice a pak konečně na ropu a zemní plyn. Naleziště ropy se nachází pod nepropustnými vrstvami, a to v hloubkách až 8 kilometrů.

Dříve existovala na světě místa, kde ropa přirozeně vyvěrala na zem. V současnosti se ale musí získávat pomocí vrtů. S ropou se nachází na místě i zemní plyn - díky němu vzniká potřebný tlak, aby mohla ropa samovolně vytékat. Takto se těží kolem 20 % ropy, ale s časem a klesajícím tlakem musí nastoupit jiná metoda získávání této suroviny - tzv. sekundární metoda těžby.

A to se jedná o čerpání pomocí pump nebo se používá vodní injektáž. Tyto metody dohromady umožňují lidem vyčerpat 25 až 35 % celkového množství ropy. Další metodou je snižování viskozity ropy - ta umožní vyčerpat dalších 5 až 15 % ropy.

Za vším hledej ropu

Věděli jste, že 95 % všech potravin se vyrábí za přispění ropy? Že 95% veškeré dopravy funguje na ropných derivátech? A že 95% všeho zboží vyžaduje pro svou výrobu ropu? A že za každou kalorií běžně vyráběných potravin se ukrývá 10 kalorií z ropy? A že na výrobu jednoho počítače se průměrně spotřebuje desetinásobek ropy, než váží samotný počítač?

Ropa je dnes využívána v rámci masové výroby, nákladní přepravy,ale i na pěstování zemědělské produkce. Hnojiva ani pesticidy se bez ropy dnes už téměř neobejdou. Naprostá většina měst je plánována s ohledem na dopravu - leckdy bývá středobodem plánování a podřizuje se jí vše ostatní (ale dá se to dělat i jinak - čtěte více v našem článku zde).

Z ropy se vyrábí veškerý (opravdu veškerý) plast - tedy pokud není vyroben z biologicky rozložitelných materiálů - a o tom všichni výrobci rádi a nahlas informují. Mezi další výrobky vyráběné přímo z ropy patří třeba dámské punčocháče z nylonu, ale třeba také veškeré oblečení obsahující polyester.

Bez ropy bychom neměli spoustu léků proti bolesti nebo horečce. FOTO: Thinkstock

Svíčky (pokud nejsou z přírodního vosku) se také většinou vyrábějí z ropy. Kyselina acetylsalicylová (lat. acidum acetylsalicylicum) je také produktem petrochemikálií. To nezní nijak zajímavě, ale když vám prozradíme, že tato kyselina je součástí mnoha léků proti bolesti, horečce nebo k potlačení zánětů a obsahují ji léky jako Aspirin, Acylpyrin apod., možná vás to bude zajímat více. Mnoho uměle vyráběných vitamínů má také své zdroje v petrochemii - A, D, E, K.

A ušetřen nezústane ani make-up. Ten většinou obsahuje různé oleje, tuky, parfémy, vosky a barviva - a tyto látky právě často pocházejí z ropy (ethanol, isopropyl alcohol, propylene glycol a další).

Petrochemikálie najdete v různých doplňcích stravy a přísadách v běžných potravinách. Aby jablka vypadala červenější, a tak co nejatraktivnější pro zákazníka, používají se nejrůznější přísady a chemikálie. A jejich původ právě často sahá až k ropě. Čisticí prostředky, které nejsou na mýdlové bázi, si často "pomáhají" látkami, které mají svůj původ v petrochemikáliích… A třeba takové golfové míčky - ty obsahují polybutadien (umělý kaučuk), látku, která patří mezi petrochemikálie a trvá jí stovky let, než se rozloží. A přitom jenom ve Spojených státech se ročně v přírodě ztratí na 300 milionů golfových míčků…

Ani cesta ropy do nádrží našich aut, do našich krémů nebo jídel není jednoduchá. Kromě ropovodů se ropa po světě rozváží v lodích. A ne jen tak nějakých - patří mezi největší, jaké lidstvo dokáže vyrobit. A tyto lodě se tu a tam také potopí. Následky těchto neštěstí jsou katastrofické a lidstvo jim neumí nijak efektivně předcházet, ani řešit jejich následky. Dosavadní snahy jsou spíš marnými pokusy. Jaká je budoucnost? Podívejte se na video ze série BBC:

Úvodní foto: Wikimedia

