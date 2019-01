Cena benzínu roste. Kolik bude stát za 10 let? A za 20?

Rostou totiž už od 70. let 20. století. Jen pro srovnání, podívejte se na následující tabulku, na které je zachycen vývoj cen za posledních 40 let. Jen pro přesnost – barel je asi 160 litrů.

Vývoj cen ropy: (Cena za barel v dolarech)

1970 1980 1990 2000 2010 1,7 28,60 22,30 27,60 80,00

Nejvyšších cen dosahovala ropa těsně před začátkem krize bankovního sektoru v létě 2008 – tehdy se těsně přiblížila hranici 150 dolarů za barel. Někteří ekonomové tvrdí, že právě vysoká cena ropy vedla k příchodu krize. Ve slavném článku z roku 2004 předvídal příchod krize zaviněné vysokými cenami ropy například známý ekonom Nouriel Roubini. Proč? Běžní Američané se dostali do problémů se splácením hypoték právě proto, že kvůli rostoucím cenám všech výrobků neměli na bydlení dostatek financí. A za inflaci cen mohla právě rostoucí cena ropy – ta ovlivňuje úplně všechno.

Z čeho se skládá cena ropy?

Abychom spočítali, kolik bude stát ropa za pár let, měli bychom nejprve vědět, kde se vlastně bere její cena. Například u ropy z Blízkého východu tvoří cena těžby jen 1/20 ceny, za kterou se barel ropy prodává na evropských terminálech. Jenže aby se k nám ropa dostala, musí se zaplatit také za přepravu tankerem a pak za zpracování na terminálech. Obrovský podíl mají na ceně ropy i daně. V těch je obrovský rozdíl a na závěrečnou cenu mají dopad, o jehož výši většina lidí vůbec netuší. Zatímco třeba v USA je benzín zatížen daní asi ve výši čtvrtiny ceny, v zemích EU je celková cena tvořená daní dokonce ze dvou třetin!

Zdálo by se tedy, že nejvíc záleží na tom, jak budou vlády ropu danit. Problém je v tom, že pro jakoukoliv vládu je téměř nemožné tyto daně snižovat – tvoří totiž v případě evropských zemí asi 15 procent všech státních příjmů. Reálně se tedy cena ropy bude odrážet pořád spíš od její dostupnosti a velikosti momentálně dostupných zásob.

A co na to analytici?

Pokud se podíváme na vyhlášené analytické společnosti, vypadá to, že jsou v nich zaměstnaní samí optimisté. Například Charles Maxwell ze společnosti Weeden & Co. řekl respektovanému serveru IndexUniverse, že kolem roku 2020 by se měla cena za barel pohyboval kolem 300 dolarů. „Roku 2013 se ceny zastaví na 87 dolarech. O dva roky později se už budeme pohybovat s cenami v rozmezí 130-150 dolarů za barel, roku 2020 za barel zaplatíme 300 dolarů. Předpokládám přitom velmi střízlivý růst poptávky o 1,5 procent ročně a pokles produkce o půl procenta ročně. Zájem o ropu poroste především kvůli Indii a Číně, kde se motorizuje stále více obyvatel. Kolem roku 2020 začne klesat produkce ropy z dnes nejvyužívanějších polí, například v Saudské Arábii. Po roce 2020 by měly ceny klesat, protože se rozjede těžba z nových polí a vzroste těžba z alternativních ropných zdrojů.“

Podobný scénář předpověděl už roku 1956 americký geolog Marion King Hubert. Ten vytvořil graf nazývaný dnes Hubberův. V něm předpověděl, že vrchol těžby ropy se už blíží – a stanovil ho na 70. léta 20. století. V té době opravdu vyvrcholila americká produkce ropy s asi 10 miliony barely; dnes se těží asi polovina. Díky objevu nových nalezišť dnes zní odhad, že vrchol těžby ropy nastane roku 2040, k tomuto číslu se kloní jak organizace IEA, tak třeba americká armáda. Co to udělá s cenami benzínu, to se odvažuje domýšlet jen málokdo…

Čí je ropa?

Ještě větší problém ale je, kdo bude ropu v roce 2020 vlastnit. Podle bezpečnostního think-tanku IAGS (www.iags.org) bude roku 2020 asi 83 procent světové ropy ve vlastnictví blízkovýchodních států. A co si s ní počnou a komu ji prodají, to bude jen na nich. Není divu, že se Evropa i USA snaží udržet si místní režimy co nejpřátelštější…

Anketa: Kolik bude stát ropa za 10-20 let?

Michal Roškanin, odborný redaktor časopisu Petrol: „Tipl bych si, že cena barelu bude 200-250 USD. V úvahu se musí vzít nákladnější těžba nekonvenčních zásob ropy, nadále vysoká spotřeba a v menší míře i inflace. Na druhé straně bude docházet k náhradě ropy alternativami, které budou dražší (příp. cenově srovnatelné s ropou). Bude dále růst také spotřeba ropy, případně v delším horizontu stagnovat (a začít klesat).“

Václav Cílek, geolog: „Když mi řeknete, jaký bude kurz budoucího dolaru k současnému, tak se třeba dobereme nějakého čísla. Během tří let může být ropa na 200 současných dolarech, bude-li krize, může klesnout na 90 USD."

Milan Pospíšil, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha: „Cenotvorba ropy je značně spekulativní. Možná více než její tenčící se zásoby a zvyšující se náklady spojené s těžbou v obtížnějších podmínkách, cenu ropy ovlivňuje regionální a světová politika a vývoj a spekulace na burze. Předpokládám, že pokud nenastane nějaký válečný konflikt, cena ropy postupně vyšplhá na hranici 120 USD během 10 let, resp. na 150 USD během 20 let. Vyšší ceny by mohly ovlivnit spotřebu ropy, což pro producenty ropy není žádoucí. Otázkou je rovněž vývoj kupní síly USD vůči ostatním měnám, zde předpokládám, že USD nebude zpevňovat.“

