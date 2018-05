Sedmý kontinent je z odpadků. Má čtyřikrát větší rozlohu než Německo

Patrick Deixonne byl při veslařských závodech v roce 2009 šokován odpadem, s nímž se v moři setkal. Pro nynější vědeckou expedici se rozhodl proto, aby varoval před ekologickou katastrofou, která nastává v severovýchodní části Tichého oceánu.

Zhruba 1600 kilometrů od pobřeží Kalifornie objevil asi před 12 lety amatérský vědec Charles Moore obrovskou masu odpadků. Přináší je Tichý oceán z obou břehů: z amerického, kanadského i z čínského a japonského. Místo se začalo označovat jako "Velká tichomořská odpadková skvrna". Do oceánu totiž my, lidé, naházíme ročně tisíce tun plastů.

Kontinent nikoho

"Tato hromada odpadu leží ve vodách, kam jen málokdy zavítají obchodní nebo turistické lodě. Mezinárodní společenství se o to dosud téměř nezajímalo," soudí Patrick Deixonne.

Deixonne, který je členem Společnosti francouzských výzkumníků (SEF), jež je patronem jeho cesty, a zakladatelem Ocean Scientific Logistic (OSL) se základnou v Cayenne na Francouzské Guyaně na atlantském pobřeží severovýchodní části Jižní Ameriky, vysvětluje, že chce upoutat pozornost Francouzů a Evropanů na tento jev.

Sedmačtyřicetiletý Patrick Deixonne, bývalý hasič na francouzském vesmírném středisku na Kourou a dobrý znalec guyanských lesů, se sám označuje za "badatele nové generace, který musí zdokumentovat velké problémy životního prostředí, protože informace je klíčem ke změně".

Oceánskou misi čeká dlouhá pouť

Mise nazvaná Sedmý kontinent odstartuje 2. května ze San Diega ve Spojených státech. Škuner z roku 1938 urazí za měsíc 4 630 kilometrů mezi Kalifornií a Havají, kde výzkumník Charles Moore v roce 1997 náhodně objevil tuto neuvěřitelnou kupu plastového odpadu. Dosud ji v letech 2006 a 2009 studovaly jen dvě americké expedice.

Odpad se hromadí v místě, kde se setkávají mořské proudy, které se stáčejí pod vlivem rotace Země a vytvářejí obrovský vír nazývaný gyrus (lat. kruh).

Dostředivá síla pomalu nasává odpad směrem k centru této spirály, která je zřejmě jednou z největších známých na světě: její obvod měří 22 200 kilometrů a má asi 3,4 miliony kilometrů čtverečních, uvádí francouzské Národní středisko pro výzkum vesmíru (CNES), které projekt zaštítilo.

"V každém z pěti gyrů na světě je odhadem několik desítek milionů tun odpadu," vysvětluje biolog Georges Grépin, vědecký poradce OSL. "Je to především plastový mikroodpad v hloubce 30 metrů. Není to kontinent, po kterém by se dalo chodit," upřesňuje.

Do výzkumu se zapojí i NASA

Škuner budou navádět dva satelity amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), Aqua a Terra, aby se dostal tam, kde je koncentrace odpadu nejvyšší a mohl měřit její hustotu, odebírat vzorky vody, planktonu a materiálů. Při této misi bude vyzkoušen receptor na plováku zkonstruovaný studenty, který má zjišťovat živé organismy a plankton v plastovém odpadu a zmapovat znečištěné zóny prostřednictvím satelitu, což bude světová premiéra.

Během mise bude vypuštěno 12 plováků amerického úřadu National oceanic and atmospheric administration (NOAA), programu UNESCO pro studium oceánů a mládežnického projektu Argonautica, které mají umožnit tisícům studentů ve světě studovat mořské proudy.

Bližší údaje o expedici lze nalézt na stránkách www.septiemecontinent.com, kde ji lze také přímo sledovat.

Podívejte se na video s Charlesem Moorem, člověkem, který "sedmý kontinent" objevil (zdroj: ted.com):

Úvodní foto: www.greatpacificgarbagepatch.info

