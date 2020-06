Syfilis: danajský dar Indiánů evropskému dobyvateli, shodují se vědci

Scientific American přinesl nedávno zprávu o tom, že mezi vědci, jak se zdá, konečně panuje všeobecná shoda. Na základě nových kosterních analýz se potvrdilo, že se před objevnými plavbami na západ v Evropě syfilis nevyskytovala.

I skeptici mění názor

Je zajímavé, že hlavním protagonistou je zde někdejší velký skeptik George Armelagos, který se americkému původu této nemoci dříve jen smál – pak se však v osmdesátých letech pustil do vlastních výzkumů a nestačil zírat: vše, co objevil, tuto teorii jen potvrzovalo, i analýza bakterie, kterou provedl před několika lety.Posledním argumentem pro skeptiky však zůstávala série koster starších než Kolumbovy výpravy, které měly údajně vykazovat znaky tohoto onemocnění. Armelagos se svými kolegy však kostry pečlivě prozkoumal a došel k závěru, že se nevyznačují změnami typickými pro syfilis. Podle jeho týmu tak neexistuje žádná před-kolumbovská evropská kostra, která by byla prokazatelně touto nemocí poškozená.

Vy nám syfilis, my vám neštovice

Výměna bakterií mezi Evropany a Indiány však i přes tyto důkazy stále vychází v neprospěch Indiánů. Syfilis nepochybně těžce doléhala na evropské obyvatelstvo – na druhé straně oceánu si však daleko větší daň vyžádaly evropské nemoci, zvláště neštovice. Demografové zkoumající vývoj populace Ameriky dokonce zdůrazňují, že nemoci si vybraly daleko více obětí, než proslavené krutosti, které bílí dobyvatelé páchali na podrobených národech. Byly také v dlouhodobém měřítku daleko katastrofálnější, protože na rozdíl od válek nekosily jen muže, ale i ženy v plodném věku, na jejichž množství právě velmi závisí počet narozených dětí.

