Tajemný Spinosaurus: Plavec mezi dinosaury

Nyní ale v hale univerzity v Casablance leží nedávno objevené červenohnědé fosílie, které celý obrázek mění. Nalezené kosti tvoří kompletní ocas, který je tak dlouhý, že musí být podepřen pěti stoly. A největším překvapením je přívěsek připomínající obří kostnaté pádlo.

Jak popisuje časopis Nature, Spinosaurův ocas je přizpůsoben životu ve vodním prostředí tak extrémně, že mu v tomto ohledu není mezi dinosaury rovno. Z obratlů vyčnívají asi 60 cm dlouhé jemné vzpěry, které ocasu dodávají profil vesla. Na konci ohonu mizí kostnaté hrboly, což ohonu umožňovalo vlnit se dopředu a dozadu, a pohánět tak tělo pod vodou. Spinosaurus se zřejmě zabydlel v obrovském říčním ekosystému, a ostrou špičkou ocasu mohl dokonce i zabíjet ryby, kterými se živil. “Byl to v podstatě dinosaurus, který se pokoušel vybudovat rybí ocas,” uvedl vedoucí výzkumu Nizar Ibrahim.

Před 95-100 miliony lety, v období křídy, se vodnímu prostředí přizpůsobilo hned několik skupin ještěrů, jako třeba ichthyosaurus připomínající delfína nebo lochnesce podobný plesiosaurus. Tato mořská monstra však pocházejí ze zcela jiné větve “ještěří rodiny” než dinosauři typu Spinosaurus, o nichž se vědci dlouho domnívali, že byli výhradně suchozemci.

Analýza nově nalezených kostí napovídá, že Spinosaurus se na souši moc nezdržoval, zato byl schopen plnohodnotně plavat ve vodě. Studie navíc naznačuje, že pod vodou trávil mnoho času a možná i lovil kořist jako obrovský krokodýl. “Jeho ocas hovoří jednoznačně. Tenhle dinosaurus plaval,” prohlásil člen výzkumného týmu, paleontolog Samir Zouhri.

Na neobvyklou stavbu Spinosaurova těla upozornil už před sto lety bavorský paleontolog Ernst von Reichenbach, jeho vzácná sbírka fosilií však byla zničena při bombardování Mnichova za druhé světové války. Dochovaly se jen fotografie, nákresy a odborné články v časopisech.

Teprve od roku 2008 se Nizar Ibrahim pokoušel poskládat dohromady Spinosaurovy kosti, které byly postupně nalezeny ve východomarockém nalezišti Kem Kem a prodány do sbírek v různých zemích světa. O šest let později oznámil, že se mu podařilo zničený exponát rekonstruovat. Spinosaurus podle něj dosahoval délky 15 metrů a stavbou svého těla připomínal obojživelníky. Řada vědců se k hypotéze, že by se nějaký dinosaurus mohl částečně pohybovat ve vodním prostředí, stavěla více než skepticky.

Během roku 2018 se v rámci neúnavných výzkumných prací v oblasti Kem Kem podařilo nalézt přes 30 obratlů Spinosaurova ocasu, a předčít tak předválečný výzkum. Díky počítačové simulaci pak Ibrahimův tým dokázal, že Spinosaurus uměl plavat s ladností vodního živočicha.

Napříště se chce Nizar Ibrahim zaměřit na Spinosaurovy tlapy; domnívá se totiž, že mohly být opatřeny plovacími blanami. „Spinosaurus se stane ikonou africké paleontologie,“ libuje si výzkumník.