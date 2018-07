Týden ve fotografii: nejzajímavější obrázky uplynulých 7 dní

20. ledna 2013

Vždy v neděli vám přinášíme výběr nejlepších fotografií uplynulého týdne. Měla by to být především neobvyklá témata, o kterých se médiích nepsalo - a které se někomu podařilo zajímavých nebo netradičním způsobem vyfotografovat.

Pondělí: To nejsou mraky…

Snímek ze 14. ledna nezachycuje mrakodrapy utopené v mracích, ale ve smogu. Suzhou je hlavní město východočínské provincie Jiangsu. Mnoho čínských měst už začalo na neutěšenou situaci reagovat a začínají čistotu vzduchu řešit. Znečištění ovzduší se stává čím dál závažnějším tématem, v jeho důsledku umírá ročně jen v Evropě tisíce lidí na nemoce dýchacích cest, mluví se o něm také v souvislosti s rakovinou a nemocemi srdce.

Úterý: Ve vší parádě

Snímek Tseringa Topgyaliana zachycuje indické vojáky v Dillí při vojenské přehlídce oslavující indické ozbrojené síly. Indické ozbrojené síly mají v současné době kolem 1,3 milionů vojáků. Jejich výzbroj zahrnuje jaderné zbraně. 26. ledna bude Indie slavit Den republiky, jeden z největších indických svátků, a podobné oslavy budou probíhat po celé zemi. Indie si Dnem republiky připomíná přijetí své první ústavy v roce 1950, tedy tři roky poté, co země získala nezávislost na Velké Británii.

Středa: Láska k opuštěným psům

Capuchino, zachráněný pes s vozíkem pro zadní končetiny, odpočívá v psím útulku Milagros Caninos v hlavním městě Mexiko City, kde nachází útočiště opuštění a týraní psi z celého Mexika. Jsou tu psi slepí, hluší, všelijak nemocní, ale také hraví a veselí. Útulek založila Patricia Ruiz a nyní se v něm stará o 128 psů.

Čtvrtek: Sníh ve svaté zemi

Fotografie s hrajícími si Palestinci v zasněženém Ramalláhu na Západním břehu připomíná, že sněžit může opravdu skoro všude. Mrazivé počasí vedlo na začátku roku v Izraeli k zastavení dopravy v centru země a k uzavření několika přístavních mol. Tisíce lidí se nemohly dostat do práce nebo do svých domovů. Sníh jev těchto končinách vzácný, ale ne zase tak neobvyklý, jak by se mohlo zdát. Naposledy podobné sněžení zažila tato země před čtyřmi lety.

Pátek: Curiosity pátrá dál

Obrázek zobrazuje povrch Marsu na místě nazvaném "Sheepbed" - ukazuje výrazné žíly vyplněné světlejšími minerály (předpokládá se, že jde o sádrovec). Autorem snímku je Mast Camera (Mastcam). Tyto žíly vznikly, když se voda dostávala do prasklin. Jsou prvním záběrem Curiosity na minerály, které vznikaly ve vodě, jež pronikala pod povrch. Fotografie vznikla 126. marsovský den (13. prosince). Čtěte náš speciál Mise Curiosity na Marsu.

Sobota: Strom, nebo most?

Na Západní Sumatře v Indonésii používají lidé nevšední živý most. Přes řeku je převádí unikátní starý strom (pojmenovali ho 'Jembatan Akar'). Najdete ho v regentství Jižní Pesisir – spojuje vesnice Pulut-pulut a Lubuak Glare. Most vznikl z různých kořenů zapletných do jednoho ze dvou fíkovníků, které byly vysazeny na obou březích řeky Bayang. Je dlouhý kolem 30 metrů a široký zhruba jeden metr. Odhaduje se, že unikátní „stavba" je stará 100 let.

Most nevznikl sám od sebe, ale na začátku stál lidský nápad muslimského ulamy Pakiha Sohana. Vznikl kolem roku 1890. Tehdy se snažil vyřešit problém, který měli místní s bambusovým mostem, který se často při silnějších proudech rozbil. Nejdříve kořeny nově zasazených stromů proplétali bambusovým mostem – trvalo celých 26 let, než se mohl nový most začít používat.

Most navíc s časem získává na kvalitě – je pevnější a větší. Místní lidé jej považují za posvátný.

Neděle: Svatí muži a svatá koupel

Svatí muži, neboli sádhu, se vracejí po náboženské koupeli (14. ledna). Triveni Sangam, soutok Gangy a Jammuny (nejdelší a nejvodnatější přítok Gangy), je jedním z nejposvátnějších hinduistických míst. Hinduisté věří, že se zde setkávají tři řeky: Jammuna, Ganga a neviditelná mytická řeka Saeaswatí. Každých 12 let se zde pořádá veliký náboženský svátek Kumbh Mela – rituální koupel – setkává se zde několik desítek milionů věřících.

