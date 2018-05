Chcete vědět, co si myslí váš pes? Vědci to dokáží zjistit

Výzkum probíhal na Emory University ve Spojených státech. Vedoucí projektu Gregory Berns popisuje výsledky – že určité oblasti mozku se stávají aktivní, očekává-li pes odměnu – a vyzdvihuje, že bylo důležité zjištění, že zkoumání zvířecího mozku pomocí magnetické rezonance bylo proveditelné.

Velká neznámá u nejlepšího přítele člověka

„Myslím si, že se nyní otevírají další a další možnosti v oblasti výzkumu vědomí,“ je přesvědčený vedoucí výzkumník Gregory Brerns. Studie bude publikována v prestižním odborném časopise Public Library of Science One.

Psi se dlouho vyvíjeli po boku člověka, a tak se předpokládá, že mnoho jejich poznávacích schopností reprezentuje výběr znaků, které způsobují, že jsou psi velmi citliví (vnímaví) k lidským povelům. Ale jak funguje psí mysl stále netušíme.

Gregory Berns z Emory University v rámci studie vycvičil 2 psy, aby vydrželi nehybně ležet, když se jim měl provádět výzkum pomocí magnetické funkční rezonance. Doba, po kterou se sbírají data, by byla na psi bez výcviku velmi dlouhá. Výzkumnící nechtěli používat žádná sedativa nebo psi jakkoli připoutávat. Cílem bylo zjistit, které oblasti mozku a jak reagují na povely lidskou rukou, které psovi naznačovaly, že dostane nebo naopak nedostane odměnu v podobě nějakého pamlsku.

Funkční zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI = functional magnetic resonance imaging) je moderní zobrazovací a vyšetřovací metoda, kterou se zobrazují funkční oblasti mozku aktivované při provádění určitého úkolu či stimulace. Mapování se provádí na základě změny prokrvení dané oblasti, nebo na základě změny oxygenace krve (dnes nejčastějším způsobem). Metoda tedy umožňuje změnou okysličení krve a lokálního krevního průtoku odhalovat ty části mozkové kůry, které se podílejí na provedení kognitivní, motorické, či jiné úlohy vykonávané měřeným subjektem

Výzkum potvrdil že psi dokážou odlišit, kdy jim člověk slibuje odměnu a naopak kdy nic neočekávají. Pohyb ocasu se podle toho lišil.

Laboratorní psi?

Podle Bernse mohou být tak psi vhodnějšími zvířaty ke studování poznávacích schopností než jsou dosud všeobecně upřednostňované opice. Pro ně je totiž laboratoř plná lidí nezvyklým a nepřirozeným prostředím. A to může mít za následek změnu myšlení. Psi to mají trošku jinak. Člověk je jejich přirozeným průvodcem a jeho přítomnost je pro psa přirozená.

Samozřejmě pro psa není úplně přirozené být uvnitř obrovského přístroje měřícího magnetickou rezonanci, a tak Berns a jeho kolegové potřebovali celých 8 měscíců, aby psa vytrénovali a on si na nezvyklé prostředí zvykl.

Psi, kteří statečně pomáhali lidem při výzkumu, se jmenují Callie (2 roky) a Mc Kenzie (3 roky). Nejenže museli vydržet nějakou dobu nehybně uprostřed přístroje, ale také museli vystát i nepříjemné špunty v uších.

Co pro psa člověk vůbec znamená?

Jednou z otázek, kterou si výzkum od začátku kladl, bylo, zda psi rozumějí jazyku povelů nebo pohybu lidského těla a podobně. „Jedna z hlavních věcí, která nás od počátku zajímala, bylo jak psi si psi označují lidi (jak je odlišují): která část jejich mozku vymezuje lidi, a které ostatní psi? Podle čeho pes ostaní vnímá? Podle zvuku nebo pachu?“

„Milovníci psů jsou přesvědčeni, že jejich psi přesně ví, co cítí. Ale upřímně, moc tomu nevěřím. Možná to je ale tím, že i já mám své psy a jsem k tomu trošku skeptický,“ tvrdí Berns. „Stejně tak chovatelé koček jsou přesvědčení, že psi jsou jen vycvičení. Není to tak, ani tak. Ale kde přesně je pravda, se právě snažím zjistit.“

