Týden ve fotografii: nejzajímavější obrázky uplynulých 7 dní

Vždy v neděli vám přinášíme výběr nejlepších fotografií uplynulého týdne. Měla by to být především neobvyklá témata, o kterých se médiích nepsalo – a která se někomu podařilo zajímavým nebo netradičním způsobem vyfotografovat.

Podívejte se na fotografie z minulého týdne: Minipříběhy z celého světa

Pondělí: Chrám pneumatik

Na první pohled není jasné, o co jde. Ve skutečnosti jde o instalaci Allan Kaprowa (1927-2006) v Boudeaux (Contemporary Art Museum). Umělec použil 40 tun oježděných pneumatik: A jsou tady pro návštěvníky - ti si s nimi mohou dělat, co chtějí - skákat na nich, házet si s nimi, zkrátka cokoliv. Tato instalace není novinkou, byla součástí výstavy v New Yorku už v roce 1961.

Úterý: Keňa jde volit

Fotografie Riccarda Gangala ukazuje masajskou rodinu, jak jde volit. Volby ve východoafrické zemi začaly 4. března a v době psaní článku ještě nebyly všechny hlasy sečteny. Při posledních volbách před pěti lety došlo po vyhlášení výsledků k nepokojům a konfliktům mezi jednotlivými etniky. Masajové jsou sice symbolem Keni, ale jejich počet dosahuje jen několik procent z celkové keňské populace. Nejpočetnějším etnikem jsou Kikujové, kteří obývají centrální Keňu a oblast hlavního města Nairobi.

V Africe postaví technologické město budoucnosti. U Nairobi vznikne africké Silicon Valley

Kmenových skupin je v Keni kolem sedmdesátky. Není tu ale jeden kmen, který by držel v rukou největší moc, a systém státního uspořádání byl do té doby neznámý. Před příchodem kolonizátorů tu byl relativní klid. Když byla Keňa na konci 19. století prohlášena britským Východoafrickým protektorátem, začaly problémy, které nikdo předtím netušil. Hranice afrických států vznikaly od stolu z Evropy a vytvářeli je lidé, kteří v Africe nikdy nebyli. A tak třeba takoví Masajové dříve pravidelně migrovali na území, která je dnes součástí Tanzánie.

Středa: I medvědi musí spát

I medvědi si zaslouží pravidelný odpočinek. Podívejte se, jak to vypadá, když se takový medvěd probudí po několikaměsíčním spánku. Co udělá jako první?

Medvěd hnědý je teritoriální živočich, a navíc velký samotář. Své teritorium opouští jen v době páření, a někdy dokonce i v době dostatku potravy, kdy se i více jedinců navzájem toleruje. Velikost teritoria se liší podle místa, kde zvíře žije, podle jeho věku a schopností atd. Zimní spánek medvědů je nepravý, protože tělesná teplota se snižuje jen minimálně, spotřeba kyslíku klesá asi o 50 %, ale tep může klesnout i mnohem více. Medvědi v zimě nevylučují trus ani moč, ale produkty metabolismu recyklují. Na konci tlustého střeva se vytvoří něco jako zátka ze suchého trusu, kterou medvěd „vytlačí“ až na jaře dalšího roku. Délka zimního spánku je až 120 dní.

Čtvrtek: Bionika kráčí vpřed

Laura Gould z Lothian Health Services Archive ukazuje jednu z technologicky nejvyspělejších bionických končetin na světě Touch Bionics iLIMB. Na snímku je také kniha Exercitatio Anatomica de Motu Cordis od Williama Harveyho, který v tomto díle jako první popsal oběhový systém lidského těla. Podívejte se, jak může bionická končetina změnit nemocným lidem život.

Pátek: Svatý muž

Svatý muž si po těle roztírá popel (chrám Pashupatinath v Káthmándú v Nepálu). Na začátku března hinduisté slavili v této zemi Šivovu noc (ta připadá na přelom února a března). Tato slavnost patří mezi nejvýznamnější svátky v této zemi. Hinduisté během této noci rozdělávají a zapalují ohně. Přichází mnoho sádhuú (svatých mužů) a účastní se velké náboženské pouti (mély).

Sobota: Duhová Jihoafrická republika

Barevná prášková barva je všude. Podobné slavnosti ale najdete nejen v Jihoafrické republice (ze které snímek pochází), ale třeba také v Malajsii (více ve fotogalerii zde). Tisíce lidí po sobě házely barevnou práškovou barvu - vyjadřovaly tak svůj postoj ke svobodě a rozmanitosti a toleranci ve svém životě.

Neděle: Zářivý ohon na nebi

2. března se na Novém Zélandu ukázala kometa Pan-STARRS v celé své kráse. Nedávno objevená kometa se v úterý nejvíce přiblížila k Zemi a ukázala se lidem nejprve na jižní polokouli. Nenechala na sebe dlouho čekat a příležitost dostali i lidé na polokouli severní. Vesmírný útvar, oficiálně známý jako C/2011 L4, se v úterý Zemi přiblížil na 161 milionů kilometrů. Do takové blízkosti se podle všeho kometa, která se při směřování ke Slunci stává stále jasnější, dostala zatím vůbec poprvé. Ke Slunci by se měla přiblížit až na 45 milionů kilometrů. Kometa Pan-STARRS byla objevena relativně nedávno: 6. června 2011. Odhalil ji havajský teleskop Pan-STARRS 1 (ten jí později dal i jméno). Nenápadná kometa dostala pořadové jméno C/2011 L4. Více si o kometě přečtěte v našem článku.

FOTO: ČTK

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: