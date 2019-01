Velký cestovatelský svátek v Brně

Známé osobnosti představí v komentovaných projekcích rozmanité kouty naší planety. Silnou sestavu hostů spatříme při třídenním maratonu přednášek v Kongresovém centru BVV od pátku 7.11. do neděle 9.11.2014.

V úvodním večeru potěší zážitky z Tibetu a Nepálu známý herec Jan Budař, snímky jej doprovodí také R. Švaříček, Petr Kroupa představí zajímavé Mongolsko a Burjatsko, Radka Telkáková šokuje s Peru.

Sobotní program je rozdělen do tematických bloků. Mořeplavec Rudolf Krautschneider uvede své odvážné plavby světovými oceány, Dominika Ecsi plavby na voru přes Atlantik. Do Bhútánu nahlédneme s Rudou Švaříčkem a ředitelkou fondu UNICEF Pavlou Gomba. Režisér Viliam Poltikovič nás zavede na Haiti, do Mexika i na Papuu, hudebně-taneční vystoupení Hivshu Roberta Pearyho II a Mishi Petersen bude emotivním vyvrcholením dne.

Nedělní hvězdou je horolezec Honza Trávníček osobitě vyprávějící o výstupu na K2 s Radkem Jarošem. Téma Srí Lanky je pozvánkou na lednový festival GO KAMERA. Zavítáme i do Albánie, Mongolska, na Kavkaz…. i do velkého Ruska.

Festival KOLEM SVĚTA je doprovodnou akcí veletrhu Sport Life. Celodenní vstupenka a festivalová permanentka opravňuje i ke vstupu na veletrh!

Program festivalu KOLEM SVĚTA

Pátek 7.11.2014

18:00

Kroupa Petr: BURJATSKO, MONGOLSKO

Telváková Radka: PERU

20:15

Budař Jan: NEPÁL + TIBET

Švaříček Rudolf: NEPÁL + TIBET

Sobota 8.11. 2014

10:00

Bělocký Martin: TADŽIKISTÁN + KYRGYZSTÁN

Miklín Jan: KAZACHSTÁN + KYRGYZSTÁN

12:15

Karel a Jana Wolfovi: NOVÝ ZÉLAND

Poltikovič Viliam: BRÁNA SMRTI - HAITI (zombie), MEXIKO + PAPUA'

14:30

Krautschneider Rudolf, mořeplavec: LEDOVÉ PLAVBY

Ecsi Dominika: VOREM PŘES ATLANTIK

16:45

Gomba Pavla, ředitelka UNICEF: BHÚTÁN

Švaříček Rudolf: BHÚTÁN

19:00

Hivshu, Robert Peary II: GRÓNSKO – INUITSKÉ + ŠAMANSKÉ BUBNY

Petersen Misha: TANCE TOLTÉKŮ-OHEŇ, AZTÉCKÉ TANCE XIPETOTEC

Neděle 9.11. 2014

10:00

Bouzek Petr: SRÍ LANKA

Švejnoha David: GRUZIE, ARMÉNIE A NÁHORNÍ KARABACH

12:15

Trávníček Honza: EXPEDICE K2 S RADKEM JAROŠEM

Němec Richard: S KAMEROU NA K2

14:30

Bauerová Vlaďka: MADAGASKAR pohledem zpěvačky

Trojan-Svobodová Blanka: MONGOLSKO

16.45

Petr Ivo: VELKÉ RUSKO

Patková Jana, redaktorka: ALBÁNIE

19.00

Petr Ivo: NEPÁL, KANČENDŽENGA

Černý Michal: SRÍ LANKA