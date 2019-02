VIDEO: 4, 5 miliard let historie Měsíce ve třech minutách

Agentura NASA sice stojí Američany 17,8 miliard dolarů ročně, ale dělá svou práci skvěle. Do vesmíru sice létá čím dál méně, ale o to víc se věnuje propagaci a vysvětlování.

Naposledy v ní vzniklo úžasné video, které shrnuje celou historii Měsíce. Nám se sice jeví pořád stejný, ale jeho vývoj byl pořádně bouřlivý.

Podívejte se na video:

Za posledních 4,5 miliard let se Měsíc změnil z masy hmoty vyvržené ze Země na krátery posetou nepravidelnou kouli. Astrofyzikové znají procesy, jejichž působením se to stalo, velice přesně. Aby měli možnost nahlédnout do nich i „obyčejní“ lidé, vytvořili v Goddardově multimediálním týmu v NASA krátkou působivou animaci.

Vědci se ještě úplně neshodli, jak vlastně Měsíc vznikl. Video pracuje s hypotézou, že Měsíc vznikl asi před 4,5 miliardami roků, když do Země narazila obří planetka, zřejmě velikosti Marsu. Náraz uvolnil do vesmíru obrovskou masu žhavé hmoty, z níž se přibližně po sto letech stal základ Měsíce.

Krátké dějiny Měsíce

Po svém vzniku byl extrémně žhavý a jeho povrch byl pokrytý rozžhaveným magmatem. Poté, co magma vychladlo (a to trvalo celá tisíciletí), měl Měsíc hladký povrch – kdyby ho někdo tehdy pozoroval, připomínal by mu bílou kulečníkovou kouli. Tento stav však netrval dlouho.

Asi před 4,3 miliardami roky narazil do jižního pólu Měsíce jeden z mnoha kamenů, které se tehdy pohybovaly v naší sluneční soustavě. Muselo to být opravdu obrovské těleso, protože vznikl kráter Aitken, který patří k největším v celé naší soustavě. Má hloubku přes 20 kilometrů a na délku měří přes 2 000 kilometrů.

Dalšímu bombardování podobnými kameny byl pak Měsíc vystaven po zbytek své existence, a získal tak svou typickou „zjizvenou“ tvář. Nejintenzivnější bombardování zasáhlo Měsíc před 3,8 miliardami let, kdy neustálé dopady z vesmíru způsobily na Měsíci intenzivní sopečnou činnost. Lidstvu však tato perioda výrazně pomohla – právě v jedné z oblastí, které prouděním lávy vznikly, poprvé přistáli astronauti.

Stav, v jakém ho dnes pozorujeme, trvá už asi miliardu let.

