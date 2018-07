VIDEO: Co se děje s raketami NASA, které spadnou do oceánu?

Jak vypadal start raketoplánu, ví dnes už každé malé dítě. Ty přemýšlivější diváky však už určitě napadlo, že na některé zvídavé otázky nám NASA odpovědi nedává. Třeba: Co se stane s mohutnými tryskami, které od raketoplánu po startu odpadnou? Nemohou někomu ublížit? Podívejte se:

Marketingoví odborníci z NASA sice veřejnost vždy ujišťovali, že odpadlé trysky nikomu neuškodí, ale zatím nikdy nezveřejnili, v jakém stavu trysky na zem dopadnou a co se s nimi potom stane. Teď NASA konečně zveřejnila video, kde mlčení kolem trysek učinila přítrž. Vidíte na něm, jak námořníci z lodí Liberty Star a Freedom Star vytahují vyhořelé trysky z Atlantiku.

Ze dna moře do srdce pouště

Jde o zbytky pohonného systému z únorového startu raketoplánu Discovery. Obě specializované lodě byly už od startu připravené na moři, nedaleko místa, kam měly podle výpočtů trosky dopadnout – současně ale tak daleko, aby samy nemohly být tryskami ohrožené. Posádky sledovaly jak pomocí elektroniky, tak vizuálně, kam trosky dopadnou; když to nastalo, první se k nim vydali potápěči.

K vyprázdněným raketám připevnili lana a ta připojili k lodi. V závěsu za oběma plavidly pak trysky dorazily až do přístavu; z něj se vydaly na základnu letectva na Mysu Canaveral. Tam, ve speciálním hangáru, byly zbaveny všech důležitých a ještě použitelných součástek, aby pak byly přemístěny do Utahu. Tam byly zakonzervovány a uloženy ke spánku navždy – a nebo do doby, až budou zase zapotřebí…

