Video: Co se stane, když vroucí láva narazí na ledovou plochu. Je to nečekané.

Pojďme se podívat, co se stane, když se láva střetne s ledovou plochou. Mějme přitom na paměti, že roztavená hornina mívá v průměru desetkrát vyšší teplotu než čerstvě uvařená voda z konvice - konkrétně se uvádí 750 až 1 200 °C. Jeden ze scénářů by mohl být, že láva udělá do ledu okamžitě díru a led okolo začne rychle tát. Kdo sází na led, bude naopak doufat v jeho schopnost lávu zchladit. Nebo to snad vybouchne? Nemarněme čas hypotézami a pusťme si názorné video, které nám dá odpověď:

Experiment ukázal, že láva v kontaktu s ledem tvoří… bubliny! Po jeho kluzkém povrchu se pohybuje ještě rychleji než po zatravněné stráni a nevypadá, že by se chtěla uklidnit a uhasit. Naopak, hrůzostrašně bublá a syčí. Její teplota je totiž tak vysoká, že led se nestačí změnit na vodní skupenství a mění se rovnou na vodní páru. Ta se přitom nemůže uvolnit do vzduchu, protože je uvězněna masou valící se lávy, a tak lávu nadzdvihuje a tvoří "ohnivé bubliny". Pára navíc lávě zabraňuje v dalším přímém kontaktu s ledovou plochou, a tak se láva může šířit dál, aniž by byla ledem hašena.

Když se láva konečně ochladí a začne hasnout, na povrchu ledu zbude černá vrstva vzduchem vyfoukané horniny. Vypadá to hrozivě, co říkáte?