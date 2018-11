VIDEO: Potápění na invalidním vozíku je nádherné. A inspirativní i pro profesionály

Sue Austinová ochrnula na dolní polovinu těla už roku 1996, od té doby je upoutaná na invalidní vozík. Ještě před nehodou se však ráda potápěla – a k tomuto koníčku se teď vrátila. S vlastnoručně upraveným invalidním vozíkem. Podívejte se na působivé video:

Rodačka z Devonu teď ukazuje své schopnosti na až nečekaně úspěšné show. Představení by však nikdy nevzniklo, nebýt její tvrdohlavosti. Když si vymyslela, že by chtěla vozík, který se bude sám pohybovat pod vodou, oslovení inženýři jí mnohokrát vysvětlovali, že to není technicky proveditelné. O rok později už se Sue Austinová s tímto „nemožným“ vozíkem potápěla…

Doping v budoucnosti: Bude genetický, krevní nebo nanotechnologický?

Vše se změnilo, když našla dobročinnou organizaci, která se jí rozhodla pomoci – a to i finančně. Pohonných zařízení pro podvodní pohyb sice existuje mnoho, žádné ale postižené umělkyni nevyhovovalo. Nakonec s pomocí několika inženýrů navrhla a sestrojila ponorný vozík vybavený dvěma pohonnými systémy přichycenými na bocích.

Vozík, který dal naději

Původně plánovala, že by vozík mohl plout na hladině nadnášený plováky, ale ukázalo se, že ponorná plavba je nejen snazší, ale především mnohem krásnější. Původní podoba vozíku byla vybavena akrylovými křídly, pomocí nichž umělkyně měnila směr, ale po úpravě se křeslo řídí ploutví v zadní části. Jenže křídla se Justinové zalíbila natolik, že už je na ponorce-vozíku ponechala.

Směr mění pomocí ovládání umístěného na nohou, ruce využívá při představení k pohybům, jimiž vyjadřuje své emoce – zkrátka pro hraní. Jinak je invalidní vozík téměř normální, jen sedadlo musí být o něco robustnější, aby vydrželo odpor vody při pohybu pod hladinou. A to je také jeho největší problém; železný rám začíná rezavět. Umělkyně proto uvažuje, že by jeho nová verze, pokud si ji kdy pořídí, měla být vyrobená z titanu.

Při představeních se ukázalo, že potápění na invalidním vozíku může být až překvapivě estetické. Současně však zaujalo i profesionály, kteří se potápění věnují. Už o něj podle BBC projevilo zájem oddělení oceánografie na univerzitě v Plymouthu. Tento vozík by totiž umožnil, aby výše zmíněný obor mohli studovat i tělesně postižení žáci. Více informací na BBC.

FOTO: www.susanaustin.co.uk

