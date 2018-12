VIDEO: Projděte se po povrchu Měsíce

Když zemřel Neil Armstrong, první člověk, který se prošel po měsíčním povrchu, přemýšleli v Center for Lunar Science and Exploration, jak jeho památku co nejdůstojněji uctít. Nakonec vzniklo toto video. Je vyrobené ze záběrů družice Lunar Reconnaissance Orbiter - každý jednotlivý záběr je originální. Průlet nad Měsícem už nabídlo hodně sci-fi filmů, ale žádný ještě nepřinesl tak pravdivý zážitek:

Neil Armstrong, minulý týden pohřbený v moři, byl prvním z tuctu mužů, kteří se procházeli po Měsíci. Celkem se k němu vydalo 9 výprav NASA:

Apollo 8 - obíhala Měsíc Apollo 10 - obíhala Měsíc Apollo 11 - přistála 20. července 1969 Apollo 12 - přistála 19. listopadu 1969 Apollo 13 - obíhala Měsíc Apollo 14 - přistála 5. října 1971 Apollo 15 - přistála 30. července 1971 Apollo 16 - přistála 20. dubna 1972 Apollo 17 - přistála 11. prosince, 1972

Jak bude vypadat Měsíc v den vašich narozenin? Podívejte se na vizualizaci!



Z těchto devíti výprav se na Měsíc osobně dostali tito muži:

Neil Armstrong - Apollo 11 Buzz Aldrin - Apollo 11 Pete Conrad - Apollo 12 Alan Bean - Apollo 12 Alan Shepard - Apollo 14 Edgar Mitchell - Apollo 14 David Scott - Apollo 15 James Irwin - Apollo 15 John W. Young - Apollo 16 Charles Duke - Apollo 16 Eugene Cernan - Apollo 17 Harrison Schmitt - Apollo 17

VIDEO: 4, 5 miliard let historie Měsíce ve třech minutách

Je ale spravedlivé připomenout si i ty, kteří byli jen kousek od Měsíce, ale vstoupit na něj nesměli. Obíhali ho totiž v modulu, aniž by na Měsíci přistáli:

1. Frank Borman - Apollo 8

2. James Lovell - Apollo 8 a Apollo 13: Asi největší "smolař" v dějinách NASA; byl u Měsíce dvakrát, ale ani jednou na něj nevstoupil.

3. William Anders - Apollo 8

4. Thomas Stafford - Apollo 10

5. Michael Collins - Apollo 11

6. Richard Gordon - Apollo 12

7. Jack Swigert - Apollo 13

8. Fred Haise - Apollo 13

9. Stuart Roosa - Apollo 14

10. Alfred Worden - Apollo 15

11. Ken Mattingly - Apollo 16

12. Ronald Evans - Apollo 17

Video je doprovázené hudbou kapely Off the Beaten Trax, píseň se jmenuje "Sadness and Triumph" - neboli Smutek a triumf.

