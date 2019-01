VIDEO: Samec mořského koníka porodil 1800 mláďat

Fascinující video, které zachycuje mořského koníčka kuda při porodu, pořídili v akváriu v anglickém Hullu. Video je už trošku starší – původně vzniklo ke dni otců. Dívejte se a žasněte:

Mořští koníci jsou totiž výbornými otci, dokonce tak dobrými, že sami rodí živá mláďata. Asi deseticentimetroví koníčci se v létě vytřou, stejně jako jakákoliv jiná ryba. Pak ale samička naklade vajíčka do břišního vaku samce. Táta je pak 3–5 týdnů chová uvnitř svého těla. Poté se líhnou v obrovském počtu; koníček kuda je schopen porodit až 1 800 mláďat! Dospělosti pak už dorůstají ve volné vodě…

Když rodí samec

Na videu můžete pozorovat, co porod se samcem dělá: že se porod blíží, naznačuje jeho zrychlené dýchání a především změna barvy. Během několika sekund koníček výrazně zesvětlá – je to tím, že se jeho krev přelévá do důležitých míst. Když přijdou kontrakce, začne sebou koník zmítat, zjevně má velké bolesti. A pak to přijde: z břišní kapsy začnou po stovkách vystřelovat miniaturní mláďata. S každou kontrakcí jich samec uvolní několik desítek až stovek.

Poté, co samec porodil, padá vyčerpaný ke dnu akvária. Ale to ještě neví, co ho čeká: na jeho slabost reaguje okamžitě samice, která se chce znovu pářit. A cyklus začíná pro k smrti unaveného samce znovu…

