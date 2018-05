Virtuální potápění v moři nabídne Google. Zbude nějaký důvod jezdit k moři?

Umožní to množství vyspělých robotických fotoaparátů, které budou pořizovat záběry v hloubce až 100 metrů pod mořskou hladinou.

Projekt je součástí rozsáhlé studie složení a zdravotního stavu tohoto světoznámého korálového útesu, který se nachází u pobřeží australského státu Queensland a který figuruje na seznamu přírodního dědictví UNESCO.

Podívali jsme se na oficiální stránky projektu a podle toho, co zde tvrdí a představují, to vypadá nádherně. Lidem, kteří nemají na to, potápět se, se rázem otevřou dveře k podmořským korálovým útesům, vrakům stovky let starých korábů i mezi nádherná zvířata.

Na přípravě projektu pracovali řadu měsíců potápěčští specialisté. Studie bude využívat panoramatické fotoaparáty s úhlem záběru 360 stupňů, které budou připojeny k podvodním vozítkům a zhotoví desítky tisíc snímků 2300 kilometrů dlouhého útesu.

Uživatelům pak bude stačit vybrat si místo a "virtuálně se ponořit se pod vodu". Z mělčích oblastí budou k dispozici vysoce kvalitní barevné fotografie, útesy v hlubinách budou znázorněny v omezené míře kvůli nedostatku světla. Sledována bude rovněž migrace a rozmnožování manty obrovské, žraloků tygřích a karet obrovských.

Už za rok

Podle deníku Guardian bude expedice zahájena v září. Virtuální potápěčský zážitek bude zpočátku dostupný na stránkách Catlin Seaview Survey a na speciálním kanálu na serveru YouTube, později by ale měl být prostřednictvím webu Panoramio pro sdílení geograficky orientovaných fotografií a videí zahrnut do aplikací Google Earth a Google Maps. Již nyní jsou k dispozici fotografie z šestidenní pilotní mise, která mimo jiné objevila dosud neznámý typ koníčka trpasličího.

"Catlin Seaview Survey přenese veřejnost za jednu z posledních hranic znalostí o Zemi… Podobá se to pionýrským výpravám do Amazonie. Miliony lidí budou moci poznat život, vědu a magii, která existuje pod mořskou hladinou," prohlásil na oceánografické konferenci v Singapuru profesor Ove Hoegh-Guldberg z ústavu Global Change při Queenslandské univerzitě, který je jedním z vedoucích zmíněné studie.

Hoegh-Guldberg připomněl, že rybolov a turistický průmysl v oblasti útesu přinášejí Austrálii kolem šesti miliard australských dolarů (121 miliard korun) ročně. Vědci se ale již dlouhou dobu snaží zjistit, jak zvyšující se teplota moří a kyselost oceánu ovlivňují místní ekosystém, a data z nového projektu by mohla v tomto ohledu významně pomoci.

Fotoaparáty budou umístěny v hloubce 30 až 100 metrů, tedy v místech, která tvoří 93 procent útesu a byla doposud jen minimálně probádána. "To je důležité z hlediska klimatických změn. Existují názory, že tyto hluboko položené části útesu mohou být chráněny před klimatickými změnami a mohou napomáhat zotavování útesu, v tomto okamžiku ale nic takového potvrdit nelze," konstatoval kameraman Richard Fitzpatrick.

Firma Underwater Earth, která projekt realizuje, uvedla, že v budoucnu by chtěla nabídnout podobný pohled do významných podmořských lokalit po celém světě.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: