Vražda prezidenta Lincolna. Co se tehdy doopravdy stalo?

„Lincolonova vražda není jen kapitolou z našich dějin – je to mezník našeho amerického charakteru, tehdy, teď a provždy,“ prohlásil Tom Hanks o atentátu na charismatického prezidenta, který se ve složité době občanské války zásadním způsobem zasadil o zrušení otroctví. Oscarový herec, jehož podmanivý hlas televizní diváky celým příběhem provází, je mimochodem Lincolnovým vzdáleným bratrancem – jejich společné pouto sahá přes čtyři generace přímo k prezidentově matce Nancy Hanksové.

Dávná vražda, nedávná sebevražda

Dvouhodinový, dramaticky pojatý snímek kombinuje hrané pasáže s dobovými materiály a perfektní počítačovou animací. Lincolna hraje známý americký herec Billy Campbell. Jeho temného protihráče, fanatického přívržence Jihu a atentátníka Johna Wilkese Bootha, ztvárnil neméně suverénní Jesse Johnsonnin.

„Je to thriller stejně jako kus historie,“ říká o výsledném tvaru spoluproducent Ridley Scott, podepsaný mj. pod filmy Vetřelec, Blade Runner, Thelma a Louise nebo Gladiátor. Jeho bratr Tony, známý především jako režisér filmu Top Gun s Tomem Cruisem, se už bohužel úspěšného uvedení jejich společného díla nedožil: v roce 2012 spáchal sebevraždu skokem z mostu.

Fenomén Lincoln

Dokumentární film byl natočen podle bestselleru Killing Lincoln: The Shocking Assassination that Changed America Forever autora Billa O´Reillyho, kterého se jen v USA prodalo přes milion výtisků. Život Abrahama Lincolna, jehož odkaz dodnes hýbe Amerikou, nedávno zmapoval i celovečerní hraný film Stevena Spielberga, který na letošních Oscarech proměnil dvě nominace z dvanácti. Dokument Tonyho a Ridleyho Scotta nahlíží na „fenomén Lincoln“ z jiného úhlu – jako na drama v malebných dobových kulisách, důležitý historický předěl i jedinečný kriminální případ rozsáhlého vražedného spiknutí. To vše brilantním způsobem rozkrývá a efektně přibližuje dnešnímu televiznímu divákovi.

Úvodní foto: NG Channel