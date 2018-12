Vzhůru ke hvězdám i po kolejích

Jednou z takových možností je odpálení letounu vzhůru, jako vlaku po kolejnici s elektrickým pohonem, na saních s tryskovým pohonem.

Letoun by pak (po opuštění dráhy) do svrchní vrstvy atmosféry vynesly náporové motory schopné udělit tomuto prvnímu stupni až Mach 10. Zatímco letoun by se pak vrátil, od něj by se v nejvyšší dosažené výšce na hranicích vesmíru odpojil modul s nákladem, který by pokračoval dále na oběžnou dráhu. Zatímco letoun by přistál na mateřském kosmodromu.

Podobně jako u projektu Apollo inženýři předpokládají, že z technologií připravených pro takový prostředek, by měla užitek celá společnost. Vyžaduje totiž mnohem efektivnější “železnici”, lepší baterie pro auta na elektřinu a různá další vylepšení.

Ačkoli to zní jako sci-fi, celý systém je podle šéfa Laboratoře aplikované fyziky v Kennedyho středisku Stana Starra založen na již dostupných technologiích, které jen potřebují upgrade. “Všechno to byl již vynalezeno nebo je to předmětem výzkumu a testování, jen potřebujeme, aby ty technologie dospěly a mohly se začít naplno využívat,” uvádí Starr.

Například katapult s elektrickými kolejemi je součástí zábavních parků, jen se na něm nedosahují vysoké rychlosti - maximálně kolem 90 km/h, což stačí na adrenalin pro návštěvníky parku, ale ne pro vypuštění modulu do vesmíru. K tomu jsou potřeba rychlosti alespoň desetkrát vyšší na dráze kolem tří kilometrů dlouhé. Ovšem NASA na tom usilovně pracuje společně s univerzitami a zájem na podobném systému má i námořnictvo, které by takový katapult využilo na letadlových lodích.

Stejně tak se již testují letouny s náporovými motory, které by pak budoucímu vesmírnému prostředku udělily rychlost kolem 10 Mach. Patří sem prototypy, které již předvedly, že náporové motory mohou udělit rekordní rychlosti, byl to X-43A, Hyper-X a naposledy X-51.

Omezené rozpočty a potřeba obhájit svou existenci navíc přivedla více součástí NASA ke spolupráci, aby se povedlo komplexní nový systém postavit. Jedná se především o vyladění nadzvukového prvního stupně, kdy náporové motory pracují většinou po velice krátký čas. V Kennedyho středisku má také vzniknout také testovací odpalovací dráha na systému rychlodráhy.

Přípravný tým načrtl desetiletý program, který by mohl nyní začít se starty malých dronů - bezpilotních prostředků podobných těm, které používá námořnictvo a následně pokračovat ve vylepšování, aby bylo možné na orbit vynášet větší zařízení.

