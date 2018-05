Začíná léto. Na obloze uvidíme fantastickou podívanou

Na každoroční pomyslné dráze dosáhlo Slunce o slunovratu nejsevernějšího bodu a začíná se vracet k rovníku. Je proto nejdelší den v roce a naopak nejkratší noc.

Astronomické léto je období od letního slunovratu do podzimní rovnodennosti. Na jižní polokouli je v tuto dobu naopak astronomická zima. Klimatologické léto trvá od 1. června do 31. srpna. Vegetační léto je pak roční doba, kdy jsou průměrné denní teploty vyšší než 15 stupňů Celsia. Závisí na nadmořské výšce.

Kolem letního slunovratu se Slunce noří pod obzor jen velmi mělce. Proto jsou noci hodně světlé a zcela se ani nesetmí. Mezi 31. květnem a 10. červencem dokonce nenastává astronomická noc, kdy musí být Slunce níže než 18 stupňů pod obzorem. Protože se tak hluboko pod obzor neschová, trvá po celou noc jen astronomický soumrak. Doba kolem slunovratu je vhodná k pozorování družic a svítících oblaků nad severním obzorem, které Slunce odspodu osvětluje i poté, co zapadne. Za severním polárním kruhem Slunce nezapadá vůbec, a to ani o půlnoci. Toto půlnoční Slunce by bylo možné z Česka zahlédnout z výšky 280 kilometrů.

Letní podívaná

Léto nabízí také mnoho jiných zajímavých vesmírných objektů. Neodmyslitelnou součástí letní oblohy jsou padající hvězdy, jejichž zdrojem je nejznámější meteorický roj Perseidy. Pozorovatelné jsou od 19. července do 26. srpna.

Datum letního slunovratu nepřipadá vždy na 21. červen, ale může se měnit. Kalendářní rok trvá 365 dní, a je-li přestupný, tak 366, ale Země oběhne kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Proto se okamžik letního slunovratu opožďuje každý následující rok o oněch přebývajících pět hodin 49 minut. Zařazením přestupného roku se okamžik letního slunovratu o den předběhne, a slunovrat se tak může posunout na 20. červen.

Řehořský kalendář, který se používá i v Česku, zná čtyřsetletý cyklus. Nový začal rokem 2000. Na jeho začátku vznikají největší rozdíly. Proto v první polovině 21. století připadne letní slunovrat jednačtyřicetkrát na 21. červen a devětkrát na 20. červen, pokud se vychází ze středoevropského letního času. Na 20. červen připadne letní slunovrat v letech 2020 (poprvé od roku 1796), 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048 a 2049.

