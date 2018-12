Život nevzešel z moře na souš, ale naopak, tvrdí geolog

S převratným závěrem přišel Gregory J. Retallack z University of Colorado. Jde o fosilní nálezy, které byly objeveny v Austrálii již v roce 1947. Dosud se uvádělo, že je zanechali předchůdci medúz a mořských červů.

Retallack však v článku pro časopis Nature uvedl, že fosilie nevznikly v moři, ale v prostředí připomínajícím suchozemskou tundru. Navíc podle něj nešlo o živočichy, ale spíše o houbovce ("živočišné houby").

"V oceánu tehdy existoval jednodušší život než na souši," citovala Retallacka stanici NPR. Pevné schránky a komplexnější živočišné druhy se podle něj vyvinuly při přechodu do moře, kdy si tito živočichové vytvářeli pevné schránky.

Existenci života na souši tak posouvá minimálně o 65 milionů let do období ediakarna, které začalo před 635 miliony let a končilo nástupem prvohor před 542 miliony let. A právě na počátku prvohor, v kambriu, došlo k druhové explozi.

Paleontologové převratnou interpretaci odmítají

Většina paleontologů a paleobiologů Retallackovu hypotézu, která staví na hlavu desítky let platné teorie, odmítá a upozorňuje, že klasickou interpretaci zatím podepírá více důkazů.

Nicméně existují i další odborníci, jejichž úvahy se ubírají podobným směrem. Například Paul Knauth z Arizonské univerzity zdůrazňuje, že Retallackova teorie nabízí lepší vysvětlení pro překvapivou rychlost druhové exploze života v kambriu.

FOTO: Muzeum dějin přírody v Londýně



