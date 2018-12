Ztracený obraz mistra Leonarda. Pátrání po obraze, který 500 let nikdo neviděl

Jedná se o jedno z nejzáhadnějších děl výtvarného umění, nástěnnou malbu Bitva u Anghiari od Leonarda da Vinciho. Působivá změť mužů a koní zobrazuje samotný vrchol bitvy. Před 500 lety dílo náhle zmizelo a o jeho existenci nás utvrzují již jen kopie dalších malířů. Vyřešit případ ztraceného Da Vinciho díla bude opravdový detektivní příběh.

Ukončí starý palác ve Florencii pátrání?

Vědec a milovník umění Maurizio Seracini, vedoucí Katedry interdisciplinárních věd pro umění, architekturu a archeologii na University of California v San Diegu, obětoval 36 let své vědecké práce právě hledání zmizelé fresky.

Nyní se zdá, že by se mohla nacházet mezi zdmi Palazzo Vecchio ve Florencii. National Geographic Channel ve svém dokumentu ze zákulisí představí stěžejní okamžiky hledání tohoto díla s nevyčíslitelnou hodnotou.

Na každém kroku doprovází Seraciniho a jeho tým florentských historiků a restaurátorů také fotograf Dave Yoder, spolupracovník National Geographic.

„V tomto příběhu jde o tajemství, historii, umění, zajímavé postavy. Myšlenka, že za jednou z obrovských fresek v paláci by se mohl skrývat opravdový Leonardo, je jedinečná. To zažijete opravdu jen jednou za život,“ říká Dave Yoder.

Záhadné zmizení fresky

Veřejnost se mohla pohledem na Bitvu u Anghiari těšit po zhruba půlstoletí. Umělci, kteří obdivovali již Leonardovu Monu Lisu, pěli ódy i na tuto monumentální nástěnnou malbu. Přijížděli do Florencie a vytvářeli nemálo kopií. Ale o necelých 60 let později byl renesanční mistr Giorgo Vasari vyzván k přestavbě sálu a Leonardo měl zmizet. Podle vyprávění Vasari jednoduše uvěznil originální fresku uvnitř nově vznikající stěny. Nicméně nikdo bohužel přesně neví, co se tenkrát stalo.

Seracini je přesvědčen, že celé záhadě přišel na kloub. Vybaven přístroji na termosnímání, obrazovou technikou LiDAR, architektonickými diagramy a roky výzkumu se vydává odhalit ztracené mistrovské dílo, a to s podporou společnosti National Geographic, svého institutu na University of California a ve spolupráci s městem Florencie. Svou pověst dává všanc ve prospěch teorie, že se ztracená freska nachází pod Vasariho malbou.

„Po celý profesní život se moje přesvědčení o této malbě nezměnilo,“ prohlašuje Seracini. Když někdo tvrdí, že se nic nedochovalo, není v tom žádná vnitřní logika.“

Odhodlání a nadšení přijít záhadě na kloub

Jeho odhodlání a nadšení je navíc podpořeno dokonalým vodítkem – vzkazem na Vasariho fresce, kde v horní části čteme „cerca trova“, tedy „hledej a najdeš“.

Pomocí termosnímání, laserů a radarů provedených v rámci sálu najde Seracini doposud skrytou vzduchovou štěrbinu, kde by se podle něj měl ukrývat Leonardův obraz.

Ovšem jediný způsob, jak ověřit tuto myšlenku, je vyvrtat mikroskopické dírky do Vasariho fresky a provést endoskopickou zkoušku.

Matteo Renci, starosta Florencie, nakonec restaurátorům uděluje svolení vyvrtat několik malinkých dírek do křehké malby. Musí ovšem svou práci dokončit během jediného týdne a pod přísným dohledem ostrahy. Představitelé muzea o teorii pochybují a veřejnost intenzivně sleduje celý projekt.

Komplikace nic nezastaví, jen zpomalí

Restaurátoři nakonec Seracinimu oznamují, že vyvrtávání dírek by poničilo Vasariho dílo. Celý projet se natahuje, nicméně nakonec svolí provést testy na již poničených nebo nově zrestaurovaných místech, aby nebyl poničen Vasariho originál. Mezitím se stupňují útoky médií. V italském tisku se vedou plamenné spory. Vrtat? Nevrtat? Kde a kdy?

V celém tomto shonu se Yoder vydává do Oxfordu, kde nahlédne do unikátních Leonardových skic k velkolepé malbě. V zaprášených archivech pak Yoder najde účty k materiálům, které si Leonardo objednal před samotnou prací. Jeho poznatky potvrdí pravděpodobné rozměry fresky i chemikálie, jež by vědci měli nalézt.

Záhadný německý profesor dokonce Yoderovi sdělí, že nejznámější kopie Leonardova veledíla je v rukou japonské mafie, ačkoliv není přesně jasné, kdo a kde ji ukrývá.

Pouhých 5 dní na odhalení záhady

Dva dny poté, co se projekt dostane na veřejnost, se stále nic neděje. Nakonec však vědci dostanou povolení a tým má už pouhých pět dní na provedení zkoušky. Restaurátor opatrně odstraní část malby a sádry z předchozího restaurátorského zásahu a napínavé hledání může pokračovat. Pět dní, šest otvorů. Je to doslova hledání jehly v kupce sena. Seracini, skryt před médii, se domnívá, že našel stopy malby. Ale nejdříve bude nutné poslat vzorky do laboratoře a bude třeba sundat lešení.

Jak nakonec vše napadne?

Podaří se prokázat přítomnost Leonardovy fresky, a vyřešit tak jednu z největších záhad výtvarného umění? Spatří monumentální Bitva u Anghiari opět světlo světa nebo je navždy ztracena? Sledujte dokument Ztracené Da Vinciho dílo v neděli 18. března ve 22 hodin na National Geographic Channel.

Úvodní foto: Isifa

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: