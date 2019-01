Francouzský polibek dinosaurů vítá v nejdepresivnějším zábavní parku světa

Zábavní centrum Fairyland stojí na čínské straně hranice poblíž dvacetitisícového města Erlian. Mělo do této oblasti, vyhlášené slavnými paleontologickými nalezišti dinosauřích kostí, přilákat turisty z celého světa. Ambiciózní plán nevyšel a dnes je pomníkem všem absurdním obchodním záměrům.

Tématický park je plný obrovských soch a umělých koster dinosaurů, potenciální návštěvníci v něm najdou také několik expozic a muzeí. V nich se mohou dozvědět, jaká je historie vykopávek v této oblasti i spoustu zajímavostí ze života dinosaurů. Až na to, že sem vlastně žádní turisté nejezdí.

Co by tu také dělali? Město Erlian neboli Erenhot leží uprostřed pouště Gobi; kolem něj nic zajímavého není. Jedná se doslova o konec světa – právě zde končí Čínská národní dálnice procházející celým územím státu. Do zábavního parku navíc nejezdí z Erlianu žádná pravidelná doprava, musíte se sem dostat pěšky nebo automobilem.

Původně měl být celý dino-park zastřešený, ale na to už investor nenašel peníze; a tak na obrovské modely padá písek, ničí je povětrnostní vlivy i ruce náhodných turistů. Těch jen zde však minimum, maximálně do deseti denně.

