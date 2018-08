Na černém trhu se dal sehnat egyptský sarkofág ze 16. století př. n. l.

Izraelský úřad pro starožitnosti zabavil v obchodě v jeruzalémském Starém městě dva sarkofágy, ukradené zřejmě z egyptských hrobek. Dřevěná víka potažená sádrou jsou přeřezána pilou, a jsou tak nenapravitelně poškozena. Informoval o tom list The Jerusalem Post.

Rozřízli je napůl kvůli jednoduššímu převozu

Jeden ze sarkofágů pochází ze 16. až 14. století před naším letopočtem, další z 10. až 8. století před naším letopočtem. Jsou vyzdobené výjevy a hieroglyfy.

Úřad se domnívá, že zloději vykradli hrobky a sarkofágy propašovali do Dubaje a právě kvůli snadnějšímu převozu je přeřezali. Do Izraele se pak rakve dostaly přes Evropu. Není jasné, kdy byly hrobky vykradeny. Izrael začal vyjednávat o navrácení památek Egyptu.

Revoluce v Egyptě už obavy egyptologům nepřináší

Revoluční hnutí, které otřásalo Egyptem zhruba před rokem, přidělalo vrásky také egyptologům. K negativním důsledkům patřilo hlavně rabování a v nalezištích i depozitářích. Policie nestačila památky uhlídat. Lupiči se dostali také na pohřebiště egyptských faraonů v Abúsíru, jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit a mimo jiné i působiště českých archeologů.

Zloději se k památkám chovají velmi neuctivě a většinou je i poškodí. Snaží se odnést hlavně to, co mohou okamžitě prodat - jednalo se hlavně o drobné předměty. Pokud je lup větší a nedá se odnést, nerozpakují se jej někteří jednoduše rozřezat a odnést po kouskách, jako se to stalo nyní i případě dvou sarkofágů. Archeologové se politických změn v Egyptě již neobávají. Situace se už uklidnila a to nejhorší snad pominulo.

