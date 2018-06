Úspěch egyptologů v Abúsíru: Výjimečnný nález hrobu staroegyptské princezny

Čeští archeologové objevili v egyptském Abúsíru poblíž Káhiry hrobku princezny Šert Nepti z páté dynastie, tedy z období 2 500 až 2 350 let před naším letopočtem. O nedávném významném objevu jsme již psali. Přečtěte si náš článek Čeští vědci našli v Abúsíru hrob staroegyptské princezny.

Nález, který odborníci označují za mimořádný, oznámila egyptská Nejvyšší rada pro památky a objev ČTK potvrdili čeští egyptologové.

Podle vedoucího české egyptologické mise v Abúsíru Miroslava Bárty jde o výjimečný nález, který otevírá zcela novou kapitolu zdejších nekropolí. "Máme velké štěstí, že jsme našli nové okno, které nám umožní podívat se zpět v čase a zdokumentovat krok po kroku život a smrt některých historicky významných osobností éry velkých pyramid," uvedl Bárta. „Tímto jedinečným objevem otevíráme novou kapitolu dějin pohřebiště v Abúsíru,“ komentoval úspěchy dále.

Co bylo uvnitř?

Hrobka se vstupní síní, čtyřmi sloupy a chodbou vedoucí ke čtyřem náhrobkům je vytesána do skály a

nachází se na známé nekropoli staroegyptských panovníků. Stavitelé použili jako jižní stěnu hrobky existující skálu, zatímco další tři stěny tvoří vápencové bloky. Podél jedné ze stěn vede schodiště na dno čtyři metry hluboké hrobky. Hieroglyfy na zdobených pilířích mluví o zesnulé jako o "dceři krále jeho vlastní krve, jeho miláčkovi, uctivé k mocnému bohu." Majitelka tohoto dvora je dosud neznámá princezna a předběžné vyhodnocení výzkumu naznačuje, že žila ve druhé polovině 5. dynastie, tedy před 4500 lety.

Při výzkumu byl objeven i výjimečný soubor soch. Zdroj: Český egyptologický ústav

Ze dvora vybíhá k východu chodba a v jižní stěně dvora i chodby se nacházejí vstupy do čtyř hrobek, vyhloubených přímo ve skále směrem k jihu. Dosud byly prozkoumány tři hrobky, jež patřily vysoce postaveným hodnostářům.

Majitelem jedné byl inspektor dvořanů Duaptah, druhou si vybudoval vrchní soudní činitel Velkého domu Šepespuptah a nejvýchodnější hrobka patřila představenému písařů pracovních skupin Neferovi. První dvě hrobky zřejmě pocházejí z doby vlády Džedkarea Isesiho (25. století př.n.l.), poslední jmenovaná se zdá být o něco starší. Poslední hrobku, jež se nachází mezi Neferovou a Šepespuptahovou hrobkou, archeologové dosud zkoumají a jméno jejího majitele zatím není známo.

Při výzkumu dvora, chodby a skalních hrobek se českému týmu podařilo uskutečnit jedinečné objevy, k nimž patří výjimečný soubor soch. V chodbě byla mezi vstupy do hrobek umístěna čtyři velká vápencová naa s vázanými sochami. Nejzápadnější z nich zobrazuje muže, další muže s malým synem a ve východní části chodby po stranách vstupu do Neferovy hrobky jsou naa zachycující tři postavy, a to ženu uprostřed a dva muže po stranách. Jejich identita je předmětem dalšího archeologického a historického zkoumání. Sochy podle egyptologů ukazují na excelentní řemeslnou dovednost svých tvůrců.

Na dvou ze čtyř náhrobků archeologové našli nápisy prozrazující, kdo je v nich pochován: jeden z hrobů patří "zodpovědnému za spravedlnost" Šepes Pu Ptahovi a druhý Dua Ptahovi, "dohlížiteli na sloužící v paláci". Další dva hroby budou čeští egyptologové teprve zkoumat.

Co našli dál?

Nepravé dveře. Zdroj: Český egyptologický ústav

Uvnitř Neferovy hrobky čekala na archeology další překvapení. V její západní stěně se na svém původním místě dochovaly krásně zdobené nepravé dveře, jež sloužily duši majitele k přechodu z onoho světa na tento, aby se mohl nasytit z obětin. Nepravé dveře pokrývají nápisy, jež měly Neferovi a jeho ženě Hathorneferet magicky zajistit dostatek potravy pro jejich posmrtnou existenci, a rovněž vypočítávaly jejich tituly a hodnosti. Hieroglyfické značky jsou nejen vytesané, ale i malované a původní barvy jsou dosud dobře dochované.

Podle Bárty je překvapivé, že princezna byla pohřbena v jižní části abúsírské nekropole, kde se většinou nalézají hroby nižších úředníků, zatímco většina příslušníků královských rodů páté dynastie má své hrobky zhruba dva kilometry odtud v centrální části Abúsíru.

