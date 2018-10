Pochmurný klub 27: proč slavní hudebníci umírají zrovna v tomto věku

Špičku ledovce představují slavná jména jako Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain a Amy Winehouse. Ve 27 letech ovšem v minulosti pohasl život i mnoha méně známých hudebních hvězd. Například Antona Yelchina v tomto věku rozdrtilo vlastní auto. Ačkoli byl Yelchin světu znám spíš jako herec, účinkoval i s punkovou kapelou.

Téma fascinuje řadu milovníků záhad, kteří o něm rozvíjejí různé teorie. Rozšířila se třeba fáma, že záhadnou smrt ve věku 27 let přináší bílý zapalovač BIC. Údajně byl totiž nalezen v kapsách všech obětí. Proti této teorii ovšem stojí fakt, že zapalovače BIC vstoupily na trh až několik let po smrti prvních členů klubu. Na konci 60. let se navíc jednorázové plastové zapalovače nevyráběly ve velkém ani u jiných firem. Můžeme být tedy klidní, bílý zapalovač smůlu nenosí.

Někdo hledá jádro pudla v samotném čísle 27. Jde o třetí mocninu čísla 3 (3x3x3) a když sečteme číslice mezi číslicemi 2 a 7 (2+3+4+5+6+7), vyjde nám opět číslo 27. To samo o sobě nijak hluboký význam nenese, pro mystiky je významná snad jen symbolika čísla 3. Je-li třikrát umocněna, může jít z hlediska numerologického výkladu o završení jednoho určitého cyklu a počátek nového. Ale kde je souvislost s hudební scénou?

Záhadnému Klubu 27 se nakonec podívali na zoubek i statistici. V časopise British Medical Journal pak zveřejnili závěr, že u hudebníků

neexistuje zvýšené riziko úmrtí zrovna ve věku 27 let. Připustili u nich jen zvýšený počet úmrtí mezi 20. a 30. rokem života oproti ostatní populaci, což se ale dává do souvislosti s častějším užíváním alkoholu a drog, než že by za to mohla nějaká kletba. Věk 27 prý ale z křivky jednoznačně nijak nevyčnívá.