VIDEO: Divoké gorily vtrhnou do parku mezi turisty! Jednoho obklíčí, a pak...

Skupina goril se prý v turistickém kempu v Ugandě objeví jednou, maximálně dvakrát do roka. Takže když k tomu dojde, je to něco, co jen tak nezažijete. Ovšem také se nesmíte moc bát, gorily totiž člověka snadno napadnou, a při pohledu na jejich ruce je jasné, kdo by ze souboje vyšel jako vítěz.

Při setkání s gorilou v Africe proto platí jedno základní pravidlo – nesmíte si s ní vyměnit pohled z očí do očí. Jakmile to uděláte, opice zaútočí. Ale co dělat, když se skupina goril rozhodne, že jednoho z turistů, co si je při jejich překvapivém výletu nahrávají na video, detailně prozkoumá?