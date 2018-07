Výjev jako ze světa fantasy: Létající had loví plachtícího dráčka

Že je to hrozná představa a že to snad ani není možné? Je to možné, ale není to zase tak strašlivé, protože had bojga, o kterém je řeč, člověka svým kousnutím neusmrtí, jeho jed je na tak velké sousto slabý. Navíc ani není útočný a zajímá se spíš o ještěrky než o lidské plémě. Jeho "let" si proto můžete vychutnat zcela bez obav.

Bojga samozřejmě nelétá způsobem, jakým létají ptáci, do vzduchu se nedokáže vznést ze země. Umí ale skočit ze stromu a klouzavým letem urazit vzdálenost až 24 m. Při letu zatahuje břicho a její tělo získává zespodu konkávní tvar, čímž se zvýší vztlak. Vlnivým pohybem pak letí vzduchem podobně jako frisbee. Dopadá měkce, případně se rovnou obtočí kolem stromu.

Neméně zajímavým tvorem je druhý protagonista výše prezentovaného videa, dráček létavý. Jde zřejmě o posledního ještěra na této planetě, který je schopen letu. Nenápadně plachtí mezi stromy, na nichž tráví většinu života. Vědci soudí, že dráčkové schopnost letu vyvinuli během evoluce proto, aby se nezranili při pádu.

Pro ty, koho nepřestává fascinovat létající bojga, máme ještě jedno video. Had v něm sice přímo nelétá, ale zato si jeho elegantní tělo můžete prohlédnout v detailech a dozvíte se zajímavé informace v českém jazyce.