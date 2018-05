První vrt na Marsu. Curiosity se chystá k prvnímu velkému kroku

Americké marsovské vozítko Curiosity se připravuje na první vrt do povrchu rudé planety, uskutečnit by se mohl již v příštím týdnu. Informoval o tom zpravodajský portál BBC s odvoláním na americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Kde začít?

Takhle vypadá Yellowknife Bay. FOTO: NASA/JPL-Caltech

Sonda od místa přistání urazila zhruba 650 metrů, nyní se pohybuje v prohlubni známé jako Yellowknife Bay. Právě v této oblasti zřejmě vědci vyberou místo, kde vozítko provede historicky první vrt. Vrták je posledním zařízením, který robotický aparát ještě nevyzkoušel.

Tento nástroj umožní získat prachový vzorek z až pěticentimetrové hloubky vybrané horniny. Odebraný prach následně vyhodnotí mobilní laboratoř.

Vrtat by se mělo už tento týden.

Proč Yellowknife?

Lokalitu Yellowknife vybrali vědci kvůli tomu, že má zcela jiný typ povrchu než místo srpnového přistání. Satelitní průzkum naznačuje, že oblast je oproti jiným teplotně vyrovnanější - během noci jsou zde tepelné ztráty mnohem pomalejší.

V Yellowknife je jiný povrch než v místě přistání. Tady začne Curiosity vrtat. FOTO: NASA/JPL-Caltech

"Místo, kde se nyní sonda nachází, je docela tenká vrstva podloží, ale může být tři až tři a půl miliardy let stará. A tak jsme velmi zvědaví, co odhalíme. Dosud Curiosity analyzovala prašnou, navátou zem na povrchu planety. Nyní se však ponoříme pod její povrch, a tak i do hluboké historie Marsu," řekl profesor Grotzinger, vedoucí vědeckého týmu.

"Tyto hluboké vrstvy zaznamenávaly události a podmínky v historii rudé planety, a robotické vozítko je může odhalit (podobně jako je odhalujeme na povrchu Země). Jejich analýza nám prozradí více o životním prostředí a životě, pokud na této planetě někdy byl…"

Curiosity v dosavadních analýzách půdy objevila vodu, stopy uhlíkových sloučenin nebo směs dalších chemických látek, například síry a chloru.

Tunové vozítko přistálo počátkem srpna poblíž rovníku Marsu. Jeho hlavním cílem je v následujících nejméně dvou letech pátrat po možné existenci života. Jde o první astrobiologickou misi NASA od 70. let, kdy USA vyslaly do kosmu sondy Viking.

FOTO (různé typy marsovské půdy): NASA/JPL-Caltech

