Sonda Curiosity odebrala první vzorek navrtaný pod povrchem Marsu. Už ho zkoumá laboratoř

Americká sonda Curiosity na Marsu dosáhla dalšího velkého pokroku. Vůbec poprvé se jí podařilo dopravit do laboratoře vzorek prášku z horniny, do níž se předtím navrtala.

Jedna polévková lžíce

Vzorek pochází z hloubky nejméně pěti centimetrů pod povrchem planety. Curiosity odebrala zhruba takové množství prášku, který by se vešel do polévkové lžíce, a dopravila jej do palubní laboratoře. Šedý prášek se podle vědců z NASA výrazně liší od červeného prachu pokrývajícího povrch planety, jehož barva je způsobena vlivem ultrafialového záření.

Sonda, která je velká asi jako automobil, pracuje na Marsu od loňského srpna a pátrá po stopách mikrobiálního života. I když předcházející sondy na Marsu rýpaly do kamenů a prachu, Curiosity jako první bude vyvrtaný prášek v palubní laboratoři zkoumat.

Takhle vypadá vzorek země. Zdroj: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Vědci si od úspěšného vrtu slibují rozluštění tajemství minulosti planety. "Umožňuje nám to proniknout pod povrchovou vrstvu skal a tím v podstatě otevřít časovou schránku s důkazy o tom, jak vypadal Mars před třemi či čtyřmi miliardami let," řekla novinářům Louise Janduraová, která má na starosti systém sběru vzorků Curiosity.

Vzorek navrtala sonda v hornině, které podle výzkumníků zřejmě před lety dala na Marsu tvar voda. Její přítomnost je považována za jednu z hlavních podmínek pro vznik života.

Stopy organických molekul, které jsou základními stavebními kameny všeho živého, teď bude sonda hledat na nedaleké hoře, kam v příštích dnech zamíří. Na planetě by Curiosity měla pracovat ještě zhruba rok a půl.

Zatímco na Marsu je úspěšný vrt sondy vůbec první, na Měsíci či Venuši již v minulosti vrtali lidé i stroje. Američtí astronauti dopravili v 70. letech na Zem vzorky z kamenů na Měsíci. Sovětské sondy vrtaly nejen na povrchu Měsíce, ale i na Venuši.

Úvodní obrázek: NASA/JPL-Caltech

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: