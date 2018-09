Hraní počítačových her zlepšuje rozhodování až o čtvrtinu, zjistili neurobiologové

Počítačové hry vám mění mozek.

Čím dál tím početnější výzkumná obec naznačuje, že hraní zlepšuje kreativitu, schopnost rozhodování a vnímání. Konkrétní výhody jsou široké od zlepšení koordinace mezi očima a rukama u chirurgů až po změny zraku vylepšující noční vidění.

Lidé, kteří hráli akční videohry a počítačové hry, se rozhodují o 25 procent rychleji než jiní, aniž by se zhoršila správnost či přesnost jejich rozhodnutí, zjistila jedna ze studií. Krom toho zkušení hráči dokážou věnovat pozornost více než šesti věcem najednou, aniž by byli zmatení, zatímco "nehráč" pojme jen čtyři věci najednou, uvedli vědci z Rochesterské univerzity v New Yorku. Jejich studie byly provedeny nezávisle na společnostech prodávajících videohry a počítačové hry.

Díky hrám se ženy vyrovnávají mužům

Vědci také zjistili, že hráčky, které tvoří zhruba 42 procent všech lidí holdujících hraní, jsou lépe schopné v duchu pracovat s 3D objekty, což je schopnost, v níž jsou jinak lepší muži. Elektronické hráčství má ovšem i své stinné stránky. Skenování mozku zjistilo, že násilné videohry mohou pozměnit mozkové funkce u zdravých mladých mužů už po pouhém týdnu hraní a potlačují aktivitu v oblastech spojovaných s emoční kontrolou, oznámili před časem vědci Indianské univerzity. Jiné studie zjistily spojitost mezi závislostí na hrách s nadváhou, introvertností a sklony k depresi.

Spousta současných her už vypadá jako filmy. Vlastně mnohdy lépe než filmy. Podívejte se na trailer na současný hit Mass Effect 3:

Od chvíle, kdy na trh před 41 lety vstoupily první komerční počítačové hry, se toto odvětví stalo molochem s ročním objemem obchodu 25 miliard dolarů. V roce 2010 prodaly herní společnosti 257 milionů videoher a počítačových her. Pro vědce toto průmyslové odvětví nechtěně spustilo hromadný experiment v oboru neurobiologie učení. Miliony lidí se ponořily do interaktivního elektronického hraní od Tetris, Angry Birds a Farmville až po střílečky či virtuální fantazie s velkým počtem hráčů volících si své role, jako je například League of Legend, která byla za dva roky od svého spuštění hrána více než miliardkrát.

Hry odměňují

"Počítačové hry vám mění mozek," říká psycholog Wisconsinské univerzity Shawn Green, který studuje to, jakým způsobem elektronické hry ovlivňují schopnosti lidí. Stejně funguje například když se člověk učí číst, hrát na klavír, anebo vyznat se v ulicích Londýna. Mocná kombinace soustředění a návalů uspokojení předávaných neurotransmitery, jako je dopamin, posiluje nervové dráhy hodně podobným způsobem, jako cvičení posiluje svaly. Ale "hry rozhodně brnkají na systém odměn způsobem, jaký ne všechny aktivity mají", dodal.

Tyto dvě hry (Arcanoid vlevo a Crysis vpravo) od sebe dělí jen 20 roků…

"Vyplýtvala se spousta pozornosti na zjišťování, jakým způsobem nás tyhle věci mění v zabijácké stroje," řekl počítačový analytik Joshua Lewis z Kalifornské univerzity, který studoval 2000 hráčů počítačových her. "Ale nevěnovalo se dost pozornosti mimořádným a výjimečným schopnostem, které tyto videohry krom násilí mají," dodal.

Jak vypadá průměrný hráč?

Všeobecně řečeno, dnešnímu průměrnému hráči je 34 let a hraje elektronické hry 12 let, často až 18 hodin týdně. Podle výpočtu jednoho z analytiků zhruba 11 milionů registrovaných uživatelů fantazijní online hry World of Warcraft (WoW) společně strávilo jejím hraním od spuštění v roce 2004 stejné množství času, jaké lidstvo potřebovalo na svůj vývoj coby druh - zhruba 50 miliard hodin hracího času, což je přibližně 5,7 milionu let.

Valná většina výzkumu neporovnávala hraní s hodinami jiné intenzivní duševní aktivity, jako je řešení matematických rovnic. Studie ovšem zjistily, že prakticky jakákoli počítačová hra podporuje kreativitu dětí. O tom informoval například výzkum Michiganské státní univerzity. Tříletá studie zhruba 500 středoškoláků zjistila, že čím víc děti hrály, tím lepší byly jejich výsledky v standardizovaných testech tvůrčích schopností, a to bez ohledu na jejich rasu, pohlaví nebo druh hry. Naopak používání mobilních telefonů, internetu nebo počítačů k jiné činnosti podobný dopad na tvůrčí schopnosti nemělo, dodali vědci.

"K našemu překvapení vůbec nezáleželo na tom, jestli hrály agresivní hry nebo sportovní, ani trochu," řekla psycholožka Linda Jacksonová, která studii na 20 středních školách v Michiganu vedla.

Češi jsou světoví

A jak vypadá průměrný český hráč? Zeptali jsme se na to Lukáše Bašty, šéfredaktora SCORE, u nás nejprodávanějšího magazínu o hrách. "Průměrný český hráč je mladší než ve výše zmíněném průzkumu. Hraní počítačových her je pořád doménou teenagerů, kteří na to mají dostatek času. Nicméně mezi našimi čtenáři najdeme i třicátníky, kteří se na videohry nevykašlali a dokonce i jednoho šedesátníka, který se k počítačovým hrám dostal až v důchodu."

Existence této studie podle něj není překvapivá: "Poslední dobou je trend pozitivních studií, které se snaží videohry ukázat v tom dobrém světle. Je to důkaz toho, jak se mění postavení elektronické zábavy ve společnosti. Na druhou stranu jsou hrám přiznávány možná až moc velké zásluhy. Hlavním faktem je, že je to zábava, stejně jako knížky nebo film, který, podle mého názoru, v budoucnosti interaktivní dobrodružství nahradí."

Foto: Thinkstock

