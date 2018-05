Vesnice Kulusuk je pohádkovou zemí mrazu a ledových pustin. Vítejte mezi Inuity

Welcome to Kulusuk - touto větou nás nejčastěji vítali usměvaví Eskymáci, ale pro většinu z nich to byl bohužel jediný střípek jejich znalosti angličtiny. Grónsko je zemí mrazu, ale také pohádkou pro ty dospělé, kteří mají rádi nekonečné ledové pustiny.