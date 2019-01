Pitcairnovy ostrovy: Unikátní příroda uprostřed Tichého oceánu

Vzbouřenci na lodi Bounty (1879), příběh, který napsal Jules Verne, vznikl na základě skutečné události a autor čerpal hlavně z britských námořních dokumentů. Vzpoura námořníků propukla na konci dubna roku 1789 na zaoceánské lodi Bounty. Vedl ji druhý kormidelník Fletcher Christian proti svému veliteli, poručíku Williamu Blighovi. Loď vyrazila z Anglie a směřovala pro náklad chlebovníků na Tahiti. V tomto ráji strávili námořníci několik měsíců. Po vyplutí poručík zpřísnil už tak tvrdé podmínky a za necelý měsíc proti němu posádka povstala. Rozbouření námořníci poručíka Blighe s jeho nejvěrnějšími posadili do malého člunu a nechali je napospas oceánu. Někteří ze vzbouřenců se vrátili na Tahiti, a jiní zakotvili právě u Pitcairnových ostrovů. Vysazený poručík mezitím doplul do Timoru a pak zpět do Anglie. Byl povýšen a za vzbouřenci se vydala výprava s jediným cílem - zatknout vzbouřence. A ukázalo se, ti, kteří zůstali na Pitcairnových ostrovech, neprohloupili - nikdo je neobjevil. Vzbouřenci žijící na Tahiti byli zatčeni a postaveni před soud.