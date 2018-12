ZACHRAŇTE OCEÁN S DAVIDOFF COOL WATER

Oceány pokrývají 72% povrchu Země, ovšem pouze 1% je chráněno. National Geographic usiluje prostřednictvím expedic Pristine Seas o ochranu některých z posledních nedotčených míst oceánu a vytváří mořská chráněná území. Partnerství bylo zahájeno expedicí na Pitcairn Island v Tichém oceánu. Vedoucím této expedice je mořský ekolog společnosti National Geographic Dr. Enric Sala, který zasvětil svou kariéru hledání, jak zmírnit dopad lidské činnosti na mořský život.

„Jsem nadšený z toho, že Davidoff Cool Water je s námi na jedné lodi při programu ochrany oceánů Pristine Seas,” říká Dr. Enric Sala. „Žádná organizace nemůže chtít zachránit oceán sama.” „Je nám ctí spolupracovat s National Geographic, jednou z nejuznávanějších a nejproslulejších organizací zabývající se ochranou oceánu a životního prostředí. Jsme šťastni, že spolu s naší nejprodávanější vůní Davidoff Cool Water, která jako jedna z prvních objevila unikátní tajemství svěžesti oceánu, můžeme být aktivní také při ochraně oceánu,” řekl Michele Scannavini, prezident Coty Prestige.

Paul Walker, americký herec a nová tvář vůně Davidoff Cool Water, aktivně podporuje tuto iniciativu. „Mou první láskou, mou první vášní byl oceán, takže se naprosto ztotožňuji s potřebou ochrany oceánu. Jsem pyšný na to, že mohu být tváří této legendární vůně, která je ochotná tomuto projektu aktivně pomáhat,” říká Paul Walker.

Expedice Pristine Seas na Pitcairn Islands začala v květnu 2012. Od léta 2012 mají zákazníci možnost spolu s Davidoff Cool Water podporovat akci National Geographic Pristine Seas na ochranu světových oceánů. Od 1. července jsou v prodeji limitované edice vůní Davidoff Cool Water pro muže a pro ženy upozorňující na podporu, kterou značka Davidoff věnuje iniciativě Pristine Seas.

Každá z vůní Davidoff Cool Water má na vnitřní straně speciálního obalu unikátní přístupový kód. S tímto kódem můžete navštívit stránky www.love-the-ocean.com a za pomoci aplikace geografického umístění sledovat cestu expedice do Pitcairn Islands, kterou pod záštitou National Geographic vede výzkumník Enric Sala.

Dozvíte se více o celém programu Pristine Seas a partnerství s National Geographic. Také o způsobu, jak se přímo zapojit do samotného projektu, jak dále šířit podporu tohoto projektu rozesíláním zprávy přes profil Davidoff Cool Water na sociálních sítích. Kampaň “Love the Ocean” byla celosvětově odstartována již 1. července, proto neváhejte a zapojte se i vy do projektu na záchranu oceánu.

FOTO: COTY