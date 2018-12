Tajemný raketoplán ve vesmíru. Vyslali jej tam Američané

Americké letectvo dnes z floridského Mysu Canaveral opět vyslalo do vesmíru tajemný automatický miniraketoplán X-37B. Jde o třetí vesmírnou misi takového stroje. Její účel a náklad miniraketoplánu jsou opět tajné. Naposledy jiné zařízení tohoto typu známé také jako Orbital Test Vehicle strávilo ve vesmíru 15 měsíců; z mise se vrátilo letos v červnu.

Víme kdy a kde, ale ne proč

Americké letectvo informuje o tom, kdy miniraketoplán vzlétl a kdy přistál. Všechny ostatní informace jsou utajovány. Zkoušky stroje proto vyvolaly spekulace například o přípravách zbraňového systému na oběžné dráze kolem Země, který by třeba mohl zneškodňovat nepřátelské satelity.

Pentagon opakovaně uvedl, že miniraketoplán slouží pouze jako testovací zařízení pro jiné technologie. Stroj je dlouhý asi devět metrů. Rozpětí křídel má zhruba 4,5 metru. Velikostně odpovídá asi pětině běžného raketoplánu a ve vesmíru umí získávat energii pomocí solárních panelů.

X-37B je druhým vesmírným aparátem, který dokázal bez posádky automaticky přistát na letišti po ukončení vesmírné mise. Primát se přičítá sovětskému raketoplánu Buran, který v automatickém režimu absolvoval jediný let v roce 1988.

Americký miniraketoplán vyvinula společnost Boeing. Do vesmíru jej vynesla raketa Atlas V. Na misi by pak měl strávit devět měsíců. Do vesmíru nyní opět letí miniraketoplán, který uskutečnil vůbec první zkušební let v roce 2010. Tehdy tam pobyl 225 dní.

