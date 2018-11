Lovy beze zbraní v Africe

Expedice připravená ve spolupráci s CK Adventura je koncipována jako fotografický workshop, v průběhu kterého budou mít účastníci pod vedením renomovaných fotografů Jana a Soni Karbusických možnost pořídit záběry vymykající se běžných snímkům ze zoologických zahrad nebo evropských safari. Naším cílem jsou fotografie s vysokou výtvarnou hodnotu. Spojení s National Geographic je přirozené: Chcete se naučit pořizovat stejně krásné fotografie, jaké vídáte v NG?

Vypravíme se do míst, kde ještě dodnes probíhá přirozená migrace kdysi nekonečných stád africké divočiny, do NP Lake Manyara v oblasti velké příkopové propadliny, NP Serengeti, kráteru Ngongoro a to vše v těsné blízkosti nejvyšší hory afrického kontinentu – Kilimandžára. Termín fotoexpedice je volen s ohledem na přítomnost velkých stád kopytníků, kteří se navracejí zpět, aby zde přivedli na svět svá mláďata a zároveň do období, kdy si zde spousta predátorů hledá snadnou kořist.

NP Lake Manyara je kombinace jezera, savany a původního lesa, Serengeti nás ohromí nekonečnými pláněmi s obrovskými stády zeber, pakoňů, antilop, slonů, žiraf a dalších velkých kopytníků a dno kráteru Ngorongoro je „přírodní zoo“ s biotopem tak pestrým, že v sobě skrývá ukázku snad všeho, co východní Afrika nabízí.

Na závěr nahlédneme do deštných pralesů na svazích sopky Mt. Meru, čtvrté nejvyšší hory Afriky. Potěšíme se výhledem na východ slunce nad masivem Kilimandžára vzdáleného 50 km, užijeme si pěšího safari v doprovodu ozbrojeného strážce parku a z bezprostřední blízkosti budeme pozorovat žirafy, buvoly, zebry, vodušky, opice a další savce (při troše štěstí i slony) a samozřejmě mnoho druhů ptáků.

Fototrofeje z Afriky

Fotografický workshop je koncipován tak, aby účastníci byli schopni pořídit záběry vymykající se běžných snímkům ze zoologických zahrad nebo evropských safari. Naším cílem jsou fotografie s vysokou výtvarnou hodnotu. Autoři si je budou moci pověsit na zeď jako výjimečný dekorativní prvek interiéru. Kromě kreativního pojetí snímání zvířat ve volné přírodě bude workshop zaměřen také na vystižení zajímavých okamžiků a interakcí mezi zvířaty, schopnost předvídat okamžik stisku spouště a současně pracovat s působivou kompozicí ruku v ruce s dosažením maximální technické kvality fotografií. Oblast reportážní a sociálně dokumentární fotografie zprostředkujeme zájemcům v malých skupinách v rámci fakultativního fotografování v masajských vesnicích.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: