10 triků s myslí, jak úspěšně vyzrát nad novoročními sliby

Britský psycholog Richard Wiseman provedl několik výzkumů se zaměřením na lidskou vůli. V roce 2007 sledoval úspěch novoročních předsevzetí u 3000 lidí. Přestože na začátku bylo 52 % účastníků přesvědčeno, že uspěje. Ve výsledku se ukázalo, že pouhých 12 % skutečně dosáhlo toho, co si v lednu stanovily.

Odborník se proto blíže podíval na to, co úspěšní lidé dělají jinak, a na základě jejich zkušeností navrhl seznam tipů pro všechny, kteří to se změnou myslí opravdu vážně.

Ukázalo se, že především je potřeba přestat se spoléhat pouze na vůli. Když budeme věřit v její stoprocentní sílu, opět se vrátíme ke starým návykům a zapomeneme na chuť vydat se novou cestou.

Richard Wiseman doporučuje začít s tím, že cíle, které si stanovíme, budou malé a zvládnutelné. Také je podle něj potřeba dokumentovat svoje úspěchy a říct ostatním o svých záměrech.

10 rad britského psychologa Richarda Wisemana:

1. Je-li to možné, vyberte si pouze jednu věc, kterou chcete ve svém životě změnit. Čím jich bude víc, tím obtížnější pro vás bude vydržet u nich a zvládnout je dotáhnout do konce.

2. Než se do konkrétní změny pustíte, věnujte předtím nějaký čas úvahám o možnostech řešení změny.

3. Nezabývejte se v myšlenkách, kolikrát už jste v minulosti selhali. Místo toho hledejte nové cesty a způsoby.

4. Zaměřte se na to, co opravdu chcete jinak, a ne co vám radí trendy nebo pro co se rozhodlo vaše okolí.

5. Svůj cíl začněte realizovat konkrétními kroky a přesnými termíny, které si určíte.



6. Začněte o změně svého života mluvit – svoje rozhodnutí sdělte přátelům, rodině, sdílejte jej na sociálních sítích. Nejde jen o to, že se poté budete snažit předejít neúspěchu, ale zároveň získáte i podporu ostatních.

7. Sepište si seznam se zaměřením na to, jak se váš život změní k lepšímu ve chvíli, kdy dosáhnete svého cíle.

8. Pokaždé, kdy splníte krok k dosažení svého cíle, odměňte se.

9. Dokumentujte svoji cestu – vytvořte si tabulky, grafy – cokoli, díky čemuž budete sledovat každý váš krok od bodu nula.

10. Pokud se stane, že se vrátíte ke starým zvykům, netrestejte se ani se nevzdávejte. Jde jen o dočasnou překážku nebo potřebnou pauzu k novému nadechnutí.

Doporučení pro muže:

„Zaměřte se na vytváření cílů, které jsou specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a založené na čase. Místo myšlenky, že byste si chtěli najít novou práci, si pro každý týden určete jasný cíl – první týden aktualizujte životopis, každé dva týdny oslovte firmu, která vás zaujala. Vaše mini cíle vás můžou dovést na místo, kde chcete opravdu být. Buďte ale soustředění, veďte si o svých krocích záznamy a dodržujte plán,“ radí Richard Wiseman. Uvědomte si, jak konkrétně se život zlepší vám a vašim blízkým, až dané změny dosáhnete. Například pokud chcete přestat kouřit, sepište si výhody, které s sebou abstinence přináší a seznam mějte na očích. „Jestliže se chcete motivovat k pravidelné návštěvě posilovny, najděte si fotku vašeho vzoru a dejte si ji na míst, které neminete,“ doporučuje psycholog

Doporučení pro ženy:

„Pro ženy je velmi podstatné, aby si svoje novoroční předsevzetí nenechávaly jen pro sebe. Pokud to udělají, je pro ně velmi snadné na svůj závazek zapomenout. Proto jim doporučuji o svém rozhodnutí mluvit nahlas a také si jej napsat na papír, podepsat jej a umístit na místo, kde jej budou mít na očích,“ radí britský odborník. Je potřeba si uvědomit, že nové návyky vyžadují čas, aby se staly běžnou součástí života. „Pokud se žena rozhodne začít jíst zdravě nebo pravidelně cvičit, možná několikrát podlehne pokušení sáhnout po něčem sladkém nebo lekci zrušit. Až se to stane, neobviňujte se ze selhání. Berte to jako zkušenost a vraťte se zase zpátky na cestu změny,“ říká Richard Wiseman.