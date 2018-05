Americký vědec chce očekávanou DNA z Marsu poslat na Zemi

"Budou tam životní formy," tvrdí Venter, který bývá označován za genetického čaroděje. Jeho tým totiž před pěti lety oznámil první rozluštění genomu člověka, samotného Ventera.

Na základě dat přijatých z Marsu by vědci mohli mimozemský genom za mimořádné přísných bezpečnostních opatřeních "složit" v laboratoři. "Lidé se bojí kmenu Andromeda," vysvětlil Venter s odkazem na stejnojmenné dílo amerického spisovatele Michaela Crichtona o tom, jak se na Zemi ve zřícené družici dostal smrtící mimozemský virus.

Soukromníci a Mars

Venter není jediným, kdo uvažuje o podobně smělém plánu. Stejný nápad má i biotechnolog Jonathan Rothberg, který založil společnost Ion Torrent zabývající se sekvenováním ("čtením") genomů. Ion Torrent podle Rothberga pracuje společně s Harvardovou univerzitou a Massachusettským technickým institutem (MIT) na úpravě své genomové "čtečky" pro použití na Marsu. Jde o součást projektu amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) s názvem SET-G, jehož cílem je najít mimozemský genom.

Vyslání přístroje, který by na Zemi genetická data odvysílal, je podle universetoday.com řešením napjatého rozpočtu vesmírného programu. NASA podle všeho do roku 2030 neuskuteční misi s plánovaným návratem vzorků na Zemi. V roce 2018 by se ale k Marsu mělo vydat další vozítko, které by mohlo být čtečkou DNA vybaveno. Digitální přenos genetické informace navíc řeší nebezpečí havárie při přistání a následnou hrozbu kontaminace prostředí.

