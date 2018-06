Antibiotika v životním prostředí jsou časovanou bombou. Čeští vědci jsou znepokojeni

Jeden příklad za všechny: Triclosan se přidává do mýdel, deodorantů, past na zuby, ústních vod a čisticích prostředků. Je též napouštěn do mnoha spotřebitelských výrobků, například kuchyňských nástrojů, hraček, textilu apod. Triclosan umí snižovat bakteriální kontaminaci rukou a ošetřených předmětů; je regulován americkými úřady FDA a EPA, stejně tak i Evropskou unií. Při zpracování odpadních vod část triclosanu degraduje, zbytek je pohlcen do kalu nebo odtéká s pročištěnou vodou. V životním prostředí může být rozkládán mikroorganismy nebo reagovat vlivem slunečního záření za vzniku různých sloučenin, včetně chlorfenolů a dioxinů, nebo tvoří sediment. Triclosan byl nalezen v sedimentu švýcarského jezera Greifensee, který byl více než 30 let starý - to naznačuje, že se triclosan mizí ze sedimentu velmi pomalu. Článek v časopisu Nature z 6. srpna 1998 (spoluautor Dr. Stuart Levy) varoval, že nadužívání triclosanu může u bakterií způsobit rozvoj rezistence, v zásadě stejnou cestou jako u antibiotik. To ale nebylo jednoznačně potvrzeno, ani vyvráceno. Nicméně bylo prokázáno (studie University of Michigan), že triclosan má vliv na imunitní systém a vznik alergií; bylo také prokázáno, že klasická mýdla jsou stejně účinná jako ta obsahující triclosan. Další nežádoucí účinky triclosanu se v současnosti zkoumají. (Zdroj: Wikipedia)