Auta, která spolu vzájemně komunikují. Budoucnost, nebo naprostý nesmysl?

Automobilka Toyota Motor začala ve svém novém závodě v Japonsku testovat nové bezpečnostní systémy, které fungují na principu komunikace mezi jednotlivými vozy a silnicí. Továrna, kde nyní Toyota nové systémy zkouší, má podle agentury AP velikost zhruba tří baseballových stadionů.

Testovaná auta využívají telekomunikačních vln, přes které získávají potřebné informace. Například o chodcích, kteří právě přecházejí, anebo o jiných autech, která se přibližují z takzvaného slepého bodu. K přenosu dat slouží senzory a vysílače zabudované v silnici.

Toyota dnes část testovacího procesu ukázala novinářům. Během jízdy, kdy se vůz blíží k přechodu pro chodce, se například spustí signál, který řidiče na přecházející osobu včas upozorní. Ve voze je obrazovka, na které se ukáže chodec. Systém řidiče upozorní i na jiné auto, které se blíží od křižovatky. Na obrazovce se rozsvítí šipka ve směru, odkud se blíží jiný vůz. Nebo se ozve ženský varovný hlas s informací, že jsou na křižovatce červená světla.

Toyota má v úmyslu začít novou technologii testovat i v ostrém provozu, a to na vybraných silnicích v Japonsku. Začít s tím chce v roce 2014. Podobné testy plánuje i ve Spojených státech.

Všichni výrobci aut v současnosti pracují na tom, jak by jejich auta mohla zabránit haváriím - dodalo by to jejich výrobkům nepředstavitelnou hodnotu. Společnost Nissan nedávno představila auto, které je dostatečně "chytré" na to, aby zastavilo, když to uzná za nutné. A umí dokonce i samo zaparkovat.

Kdo by nechtěl auto, které nebourá? Světlá budoucnost by se ale musela vyvarovat bezohledných řidičů, což zatím žádná technologie neumí.

