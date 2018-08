Až lidstvo vymře, budou v oceánech plavat robotické medúzy

Místo, aby vědci vymýšleli pro roboty originální tvary anebo jim dávali lidskou podobu, napodobují dnes raději osvědčené vzory z přírody.

Izraelská armáda tak experimentovala s robo-hadem, americká zase s robo-oslem. Inženýři ve Virginia Tech v Dallasu teď vymysleli robotickou medúzu. Využívá výjimečného způsobu, jakým se pohybují živé medúzy, ale především má obrovskou výhodu v tom, že je teoreticky energeticky zcela soběstačný.

Až budete pozorovat roboty na videu, asi nebudete věřit, že jejich plynulé pohyby patří mechanickým tvorům bez špetky života. Živé medúzy využívají k pohybu stahování svalů, kterým vypouštějí vodu. Tento vodní proud pak tělo medúzy posune. Svaly se pak uvolní a celý cyklus může začít nanovo. Inženýrům z Virginia Tech se podařilo mechanismus napodobit pomocí nanotechnologie a materiálů s tvarovou pamětí.

Technologie pro třetí tisíciletí

Tým po vedením Yonase Tadesse nejprve vytvořil jakousi „kostru“, která tvoří zvon medúzy. Je vyroben ze speciální slitiny, která má tvarovou paměť. Celý je pokrytý nanotrubičkami a ty jsou zase obalené v platinovém prášku. Když se vodík a kyslík obsažené ve vodě dostanou do kontaktu s platinou, vzniká reakce, při níž se uvolňuje teplo. A to způsobuje, že se niklo-titanová slitina zvonu smrští. Potom se zase vrátí do původní podoby a znovu se díky chemické reakci smrští. A protože kyslíku a vodíku je v mořské vodě v podstatě nevyčerpatelné množství, může se robo-medúza pohybovat oceány neomezeně dlouho.

Robot je zatím velmi špatný plavec, vlastně bez možnosti ovlivňovat směr pohybu. Na Virginia Techu teď ale pracují na jeho vylepšení: nová verze robota bude mít zvon z osmi částí, přičemž každá z nich bude mít vlastní pohon – medúza by potom měla získat manévrovací schopnosti srovnatelné se živým tvorem.

Celou studii popisující pokus najdete TADY.

S robotickými medúzami experimentovali už před čtyřmi roky němečtí vědci z projektu AquaJelly. Ti představili méně "fluidního" robota poháněného elektrickými bateriemi. Žádný velký převrat tehdy jejich experiment nezpůsobil…

Německé robo-medúzy vynikaly především v orientaci v prostoru. Díky světelným senzorům dokázaly poznat, kde je nahoře a kde dole. Pomocí senzorů na změnu tlaku se zase uměly vyhýbat překážkám i dalším robotům svého druhu…

