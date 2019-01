Budou se evropští astronauti muset učit čínsky? Možná poletí do vesmíru v asijských raketách

Agentuře AP to v úterý řekl jeden z čelných představitelů Evropské vesmírné agentury (ESA) Thomas Reiter. Podle něj ESA zjišťuje možnosti, jaké by vesmírná spolupráce s Čínou mohla přinést.

ESA chce podle Reitera pozvolna prohlubovat spolupráci s Čínou a první společná vesmírná mise by se prý mohla uskutečnit ve druhé polovině tohoto desetiletí. "Někteří naši astronauti už začali s výukou čínštiny," řekl Reiter. Zdůraznil však, že pro společný let evropských a čínských astronautů by bylo třeba vést také politická jednání.

ESA nemá vlastní prostředek pro dopravu lidí do kosmu a dlouhodobě v tomto směru spolupracuje se Spojenými státy a s Ruskem. Po loňském ukončení provozu raketoplánů ale o svůj prostředek pro pilotované vesmírné lety přišli i Američané, a proto jsou nyní evropští i američtí astronauti závislí na ruských raketách Sojuz.

Reiter také uvedl, že ESA by chtěla zapojit Čínu i do projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Bývalý německý astronaut ale připustil, že by pro zapojení Pekingu do činnosti ISS bylo nutné překonat současné americké námitky. Čína v současnosti na oběžné dráze provozuje experimentální modul Tchien-kung 1. Ten slouží k testům techniky pro vybudování čínské orbitální stanice.

