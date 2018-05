Čím dřív člověk začne s marihuanou, tím víc zhloupne

Studie, která to tvrdí, byla zveřejněna v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Vědecký tým vedený Madeline Meierovou z Dukeovy univerzity v Severní Karolíně během téměř 40 let trvajícího výzkumu zjistil, že užívání marihuany může nezvratně poškodit centrální nervový systém a snižovat inteligenční kvocient (IQ). Ten klesá o to více, čím dříve lidé s kouřením konopí začnou.

Při dlouhodobé konzumaci se podle vědců činnost některých části mozku na roky výrazně zhoršuje, letití uživatelé marihuany mají větší problémy s koncentrací a s pamětí. U lidí, kteří s drogou začali v mladém věku, se jejich mozek z následků prý nikdy úplně nezotaví.

Během 38letého výzkumu sledovali vědci přes 1000 Novozélanďanů narozených na začátku 70. let minulého století.

