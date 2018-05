Co s "větry" ve skafandru? Jak největší problém kosmonautů vyřešila NASA?

UNIKÁTNÍ VIDEO: OBŘÍ ZABIJÁCKÉ KOSATKY PRONÁSLEDUJÍ RYBÁŘSKOU LOĎ

Může se vám to zdát úsměvné nebo kuriózní, ale nadýmavost byla a je pro kosmonauty dost závažný problém. Lidský organismus totiž vyrábí dva hořlavé plyny – vodík a metan. Když se nahromadí v uzavřeném prostoru, mají tendenci vybuchovat. A vzhledem k tomu, že k těmto malým lidským "příhodám" dochází na palubě kosmické lodi, nebo ve skafandru, kosmonauti tyto podmínky splňují.

Když měla odstartoval americká mise Gemini (projekt zaměřený na podporu přistání člověka na Měsíci) vznikla pro NASA expertní studie, která měla ověřit, jak nebezpečné jsou větry pro astronauty. Jejími autory byli chemik Edwin L. Murphy a nutriční specialistka Doris H. Callowayová. Analyzovali dech a větry lidí v uzavřeném prostředí; testované osoby při tomto výzkumu musely jíst stejné potraviny, jako američtí astronauti na předchozích misích…

Skrytá hrozba

Výsledky studie byly publikované roku 1969. Experti dospěli k tomu, že aby nedošlo k rizikovému nahromadění explozivních plynů, měli by kosmonauti držet dietu. „Nadýmavé plyny výrazně přibývaly, pokud testované subjekty přijímaly dietu typu S, místo diety typu F.“ Rozdíl byl propastný: “Během 12 hodin po konzumaci vyprodukovaly subjekty na dietě S 3-209 ml. rektálního vodíku a dalších 24-156 ml stejného plynu z plic. Při dietě typu F množství pokleslo na 0-3 ml, respektive 6-36 ml.“ Pro zajímavost: původní dieta typu S se skládala především ze sóji a zeleniny - ty totiž obsahovaly velké množství proteinů a vitaminů. Dieta typu F byla už výrazně "dietnější", její přesné složení však NASA nezveřejnila.

Tvrdá čísla: Normální zdravý člověk za jeden den vyrobí průměrně 12-40 „větrů“ v celkovém objemu 0,5-2 litry plynu.

Experti se zaměřili i na to, zda by toto množství mohlo ohrozit vesmírnou misi. „S dietou typu F byly testované osoby výrazně klidnější, naopak, pokud užívaly dietu S, chovaly se nervózněji.“ V uzavřeném prostředí kabiny kosmické lodi a zejména ve skafandru by koncentrace vypouštěných plynů mohla být riziková.



JAK ČLOVĚKA ZMĚNÍ EVOLUCE ZA 100 TIS. LET: ZTMAVNEME, ZVĚTŠÍ SE NÁM OČI A ZMIZÍ PALCE U NOHOU

Výsledkem výzkumu byla ale především zcela nová dieta, která obsahovala mnohem méně nadýmavých látek. Tu pak používala většina dalších amerických výprav do vesmíru. NASA pak vydala tři studie, v nichž shrnula všechny výsledky. Varovala v nich zejména před luštěninami - které, ač výživné, mohou výrazně přispět k zvýšenému vypouštění plynů.

Podle výsledků těchto prací protinadýmavá dieta mohla zabránit spoustě problémů. Tato studie se také stala příčinou zákazu pobytu vegetariánů ve vesmíru; celulóza v ovoci a zelenině totiž způsobuje, že člověk, který se jí dlouhodoběji živí, vydává mnohem více větrů…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: