Hudba je čím dál horší a hlasitější. A horší se s tím, jak ubývá ropy

Nahrávky moderní hudby na studiových albech v letech 1955 až 2010 byly nahrávány postupně ve stále vyšších zvukových hladinách. Ubylo ale nápaditosti, a hudba tak zní stále monotónněji. Vyplývá to ze studie španělského vědce Joana Serry, kterou otiskl časopis Scientific Reports.

Populární hudba je stále smutnější, spočítali němečtí vědci

Serra na počítači analyzoval přes půl milionu písní různých žánrů - rocku, popu, hip-hopu, metalu a elektronické hudby. "Mohli jsme ukázat, jak se zvuková hladina hudebních záznamů celosvětově v průběhu let soustavně zvyšovala," řekl Serra agentuře AFP. Katalánský vědec rovněž konstatoval, že "během posledních 50 let se soustavně snižovala" rozmanitost akordů a melodií. Stále chudší je také "paleta zvukových zabarvení", podle nichž by bylo možné rozeznat jednotlivé hudebníky.

Na základě těchto poznatků lze podle Serry "modernizovat" staré písně. Stačí použít jen nejčastější akordy, pozměnit nástroje a výsledek nahrát co nejhlasitěji.

Jiná studie, tentokrát méně vědecká, zase srovnávala moderní hudbu v USA s tamní produkcí ropy. Lidé ze serveru http://www.overthinkingit.com spojili graf sledující těžbu ropy ve Spojených státech s grafem, který zachycuje kvalitu rockové hudby vydávané ve stejné zemi:

Co se z něj dá vyčíst? Rozhodně se obě křivky až překvapivě překrývají. Hudebně nejsilnější doba 60. let se spojuje s vyvrcholením těžby na území Spojených států amerických. A s tím, jak počet vytěžených barelů klesal, snižovala se i kvalita vydávané hudby…

