Jak poznat, zda je mládě gorila či gorilák? U Moji na to přišli až genetici

V úterý 29. listopadu opouští Prahu gorilka Moja. Víte, jak se vlastně přišlo na to, že je to slečna? U goril je to složitější, než by se na první pohled mohlo zdát.

