Meteorický Buddha starý tisíce let fascinoval nacisty. Proč?

Je to příběh jako z filmů o Indiana Jonesovi: Vrcholní nacističtičí pohlaváři toužili těsně před válkou po indickím archeologickém artefaktu - a chtěli ho získat za každou cenu. Šlo prastarou sochu z meteoritického kamene, důležitý na ní však byl především hákový kříž. Elmar Buchner z univerzity v německém Stuttgartu uvedl, že soška by mohla být stará tisíc let, ačkoli zmíněný meteorit byl oficiálně objeven v roce 1913.

Schäferova expedice se do Tibetu pod patronací nacistického Německa vydala v roce 1938, jejím cílem bylo pátrat po kořenech árijské rasy, kterou tehdejší ideologie považovala za genetický a kulturní vrchol lidství.

Existence 10,6 kilogramu vážící sochy, známé jako "železný muž", byla odhalena v roce 2007, když její majitel zemřel. Dílo se tehdy dostalo do aukce. Němečtí a rakouští vědci nicméně získali povolení od nového vlastníka provést chemickou analýzu. Ta ukázala, že socha byla vytvořena z meteoritu Chinga, který do oblasti nynější rusko-mongolské hranice dopadl před 15 000 lety.

Nacisty na Buddhovi nepochybně zaujala levotočivá svastika. Svastiku používala řada kultur a nacisté ji jako svůj symbol využívali v pravotočivé variantě. Socha představuje buddhistického krále Vaišravanu. Ten je jedním ze čtyř strážců světových stran - severu.

