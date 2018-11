Machli – nejslavnější tygřice světa. Její příběh se chýlí ke konci…

Vládkyně Ranthambore. Paní jezera. Ta, která se plíží. Legendární tygřice. Na jedno zvíře je těch přezdívek až až. Je jasné, že tahle tygřice nebude jen tak obyčejná. Zná ji celý svět – videa, na nichž zabíjí pětimetrového krokodýla, nese v zubech 400 kilového buvola nebo zahání děsivým řevem obrovského tygřího samce, viděly miliony lidí. Její fanklub má na Facebooku 150 000 fanoušků. A navíc je krásná.

Letos jí bude 16 let, na tygra je to už víc než požehnaný věk. Není už nejsilnější tygřicí v národním parku Ranthambore, ale pořád z ní jde ještě respekt. Narodila se tygřici známé pod stejným jménem, oficiálně má číslo T-16. Proč je tak slavná?

Za všechno mohou novináři. Indický národní park Ranthambore, kde od narození žije, nabízí tygrům jen minimum úkrytů: je převážně rovný, s nízkou trávou a sem tam nějakým jezerem. Není divu, že si ho oblíbili fotografové a autoři přírodovědných dokumentů. Před 14 lety tam objevili mladou, teprve dvouletou tygřici, která se chovala jinak než zbytek tygrů v rezervaci. Tygřice, jíž dali přezdívku Machli, se lidí nebála. Naopak, naučila se je využívat.

Machli smrtící

Když útočila na svou kořist, využívala jako krytu džípy s novináři nebo s turisty. Díky tomu se dařilo pořizovat její nádherné fotografie i méně zkušeným reportérům. A tygřici její jedinečný způsob lovu tak vyhovoval, že se stala nejsilnější šelmou ze všech, které v Ranthambore žijí. Zatím o ni vznikly tři celovečerní dokumentární filmy. A to zase nalákalo do Ranthambore spousty turistů. Podle britské cestovní kanceláře Travel Operators for Tigers (Toft) vydělala tygřice národnímu parku nejméně 10 milionů dolarů – jezdí se na ni dívat lidé z Ameriky, Evropy, Číny i Ruska.

Jak Machli rostla a sílila, vypěstovala si ještě jeden rys, který ji jasně odlišoval od všech ostatních tygrů v rezervaci. Jako kořist si zamilovala krokodýly. Jako by jí nestačila běžná lovná zvěř jako buvoli, vybrala si za svou potravu nejnebezpečnější predátory, kteří ji často převyšovali silou i hmotností. Ale nikdy vražedností. Na jednom z nejslavnějších videí se můžete přesvědčit, jak snadno si dokázala poradit s krokodýlem, jehož délka se odhaduje asi na pět metrů:

Kolik krokodýlů přesně zabila, není jisté – návštěvníci a strážci parku však byli u osmi případů. Vyvinula si na lov obrněných plazů zvláštní taktiku: nenápadně se připlížila ke krokodýlovi z boku a převalila ho na záda. Pak se mu vrhla na nechráněný krk. Žádný z jejích protivníků neměl šanci…

Machli životodárná

Machli imponovala lidem ale také tím, jak dobrou matkou byla. Několikrát měla mláďata s různými samci;v pěti vrzích přivedla na svět spoustu mláďat – a řada z nich přežila až do současnosti. Ze současných 34 tygrů, kteří žijí v národním parku Ranthambore, je devět jejích potomků. Později se jí tak dobrá péče o mláďata nevyplatila, ale k tomu se dostaneme až později. Několikrát je ochránila před ostatními tygry, mnohdy porazila větší a silnější samce, kteří její mladé chtěli sežrat. Odvážně bojovala ale i v pokročilém věku. Ještě před třemi roky, v době, kdy už přišla o většinu zubů, se jí podařilo zahnat od kořisti mladého tygřího samce. Mladík v plné síle se jí pokusil sebrat jelena, kterého ulovila – ale přesto ho zahnala. Podle strážců parku je to téměř nemožný výkon…

Podívejte se na ukázku z dokumentu Tiger Queen vyrobeného pro National Geographic:

Machli poražená

Nakonec se ale našel nepřítel, který dokázal porazit i silnou Machli. Stáří zabít nedokázala. Stejně jako se Machli stala nejsilnějším tygrem v parku tím, že porazila svou matku, potkal stejný osud i ji. Stará tygřice s jediným zbývajícím zubem podlehla své vlastní dceři, dominantní samici jménem Satara. I tento souboj viděly kamery návštěvníků. Ale Machli odešla i z tohoto souboje důstojně – nenechala se zabít, ale odešla z nejúrodnější části Ranthambore do těch méně úrodných, bažinatých. Vládla dlouhých 11 let a teď přišel čas zemřít – tak, jak to vyžadují zákony džungle.

Její geny však putují dál. Současná vládkyně Ranthambore je má. A dokonce se rozšířily i za hranice parku: dvě její další dcery byly převezené do tygří rezervace Sariska. Jedna z nich se okamžitě stala dominantní samicí v této oblasti…

FOTO: http://wildtigerwatch.blogspot.com

