Na Zemi bude nejtepleji za posledních více než 10 tisíc let. Co to s planetou udělá?

Na Zemi bude v příštích desetiletích tepleji, než tomu bylo v posledních více než 10 000 letech. A to i při naplnění těch nejoptimističtějších předpovědí ohledně emisí oxidu uhličitého do ovzduší. Tvrdí to zpráva amerických vědců, kterou podle agentury AFP zveřejnil v pátek odborný časopis Science.

Musíme svět změnit do 40 let. Jinak přijde katastrofa

Vědcům se výzkumem na 73 místech ve světě podařilo podle dokumentu zmapovat teploty od konce poslední doby ledové před asi 11 000 lety. Na základě svých poznatků a výpočtů jsou přesvědčeni, že do konce století bude na Zemi tepleji, než tomu bylo ve sledovaném dlouhém období.

Průměrná globální teplota se v příštích desetiletích zvýší o 1,1 až 6,6 stupně Celsia. Míra zvýšení závisí na množství emisí oxidu z lidských činností. "Nejvíce znepokojivé je to, že toto oteplování bude výrazně větší, než tomu bylo v posledních 11 300 letech," říká spoluautor studie Peter Clark z Oregonu.

Američtí vědci jsou také jako mnoho dalších jejich kolegů ve světě přesvědčeni, že oteplování v posledních 50 letech je výsledkem lidských činností, nikoli přírodních jevů.

Co dalšího přinese oteplování?

Mimo jiné může přinést do moří nemoci z pevniny. Vědci, kteří se věnují ekosystému oceánu, varují před šířením nákazy parazity suchozemských zvířat na mořské savce a před ohrožením, které podobné nemoci znamenají pro člověka.

Podle Jasona Hall-Spencera z Plymouthské univerzity v Británii lze se zvýšenými hodnotami CO 2 pozorovat třicetiprocentní pokles mikrobů, rostlin a živočichů v oceánech. Gretchen Hofmannová z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře dodává, že rostoucí kyselost oceánů způsobená růstem emisí CO 2 zabíjí zárodky ústřic a slávek po celém světě. Na pobřeží Kanady a Spojených států je jejich chov kvůli tomu ohrožen. A to jen zlomek z toho, co můžeme očekávat.

Thinkstock

